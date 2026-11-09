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Buoni educativi 0-3 anni, FdI: “La Regione garantisca il 100 per cento dei posti accreditati. No a tagli su strutture, personale e famiglie”