Buoni educativi 0-3 anni, FdI: “La Regione garantisca il 100 per cento dei posti accreditati. No a tagli su strutture, personale e famiglie”

“La Regione si impegni a garantire il finanziamento della totalità dei posti accreditati negli asili nido per i buoni educativi 0-3 anni, senza esclusioni. Si tratta di un servizio fondamentale per le famiglie e una misura essenziale di welfare.” Lo scrivono in una nota il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia Paolo Pagliaro, con Renato Perrini (vicepresidente del consiglio regionale), Tonia Spina (vicepresidente), Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Andrea Ferri, Nicola Gatta, Tommaso Scatigna, Antonio Scianaro e Giampaolo Vietri.
“La Regione chiede che i nidi garantiscano il 100 per cento del servizio ma ne finanzia soltanto l’80 per cento. È una contraddizione inaccettabile, la mancata copertura del 20 per cento si riflette pesantemente anche sull’occupazione e sulle famiglie, costrette a farsi carico di rette più alte, mentre si dichiara, a parole, di voler sostenere la natalità.
Il nostro consigliere Renato Perrini aveva già individuato la soluzione economica, a luglio scorso durante i lavori in Commissione, proponendo la possibilità di attingere a fonti integrative come i fondi regionali, il FSE plus e il Just Transition Fund, quest’ultimo fondamentale per sostenere un territorio fragile come quello tarantino.
Ora tutto il gruppo, prima firmatario sempre Perrini, chiede che la Regione passi ai fatti. In audizione chiediamo di chiarire quante risorse siano effettivamente disponibili per coprire tutti i posti esistenti, prima di ipotizzare un qualsiasi ampliamento dell’offerta. Gli asili nido rappresentano un presidio sociale ed educativo fondamentale che non si può ridurre a una mera voce di bilancio: garantire la piena copertura finanziaria significa tutelare i bambini, i lavoratori del comparto e i diritti delle famiglie”.
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