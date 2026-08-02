Area Mazzini, al via il piano anti-barriere: appalto alla Stradale Salentina per realizzare 300 nuove rampe

LECCE – Con l’affidamento dei lavori entra nella fase operativa uno degli interventi più attesi del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) del Comune di Lecce. Palazzo Carafa ha assegnato alla ditta Stradale Salentina S.r.l., impresa con sede a Uggiano La Chiesa, l’appalto per adeguare i marciapiedi del quartiere Centro-Mazzini, dove nei prossimi dodici mesi saranno realizzate circa 300 rampe per agevolare gli spostamenti delle persone con disabilità, degli anziani, delle famiglie con passeggini e di tutti i cittadini con ridotta mobilità.

L’intervento dispone di un finanziamento complessivo di 110mila euro, stanziato grazie alle risorse previste dall’articolo 10 della legge regionale 36 del 2023, dedicata proprio all’abbattimento delle barriere architettoniche. Il quadro economico dell’opera prevede lavori per 91.518 euro, ai quali si aggiungono 9.151,80 euro di Iva, oltre agli incentivi per le funzioni tecniche, alle somme destinate a eventuali interferenze con i sottoservizi, al contributo dovuto all’Anac e agli imprevisti, fino al raggiungimento dell’importo complessivo finanziato.

L’affidamento è stato disposto con determinazione del Settore Lavori Pubblici attraverso la procedura prevista dall’articolo 50 del nuovo Codice dei contratti pubblici. Alla richiesta di offerta è stata invitata la Stradale Salentina S.r.l., che ha formulato un ribasso dell’1,50 per cento sui prezzi unitari ricavati dal prezziario regionale delle opere pubbliche. L’offerta è stata ritenuta conveniente e conforme agli obiettivi dell’amministrazione dopo le verifiche sulla regolarità contributiva dell’impresa e sulla documentazione prevista dalla normativa in materia di appalti.

I lavori non saranno eseguiti in un unico cantiere, ma procederanno progressivamente attraverso specifici ordini di servizio, così da intervenire sulle diverse aree del quartiere senza creare particolari disagi alla circolazione. Il contratto sarà stipulato “a misura”, applicando ai prezzi unitari di progetto il ribasso offerto dall’azienda aggiudicataria.

“Questo progetto rappresenta uno dei passaggi più importanti della strategia dell’amministrazione comunale per costruire una Lecce più inclusiva e accessibile”, sottolinea il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Roberto Giordano Anguilla. “Le circa 300 rampe previste nel quartiere Centro-Mazzini consentiranno di eliminare molti degli ostacoli che ancora oggi limitano gli spostamenti delle persone con disabilità, degli anziani, delle famiglie con passeggini e dei cittadini con ridotta mobilità. Vogliamo rendere gli spazi pubblici pienamente fruibili da tutti attraverso un programma di interventi che sarà sviluppato nell’arco dei prossimi dodici mesi”.

Il Comune ha già impegnato 100.669,80 euro, comprensivi di Iva, a favore della società esecutrice per l’avvio dell’intervento, mentre la restante parte delle risorse sarà destinata alle spese tecniche e amministrative previste dal progetto. Responsabile unico del procedimento è l’architetto Vincenzo De Lucia, mentre la determinazione è stata firmata dal dirigente del Settore Lavori Pubblici Giovanni Puce. L’opera costituisce uno dei primi interventi concreti del Peba nell’area pilota individuata tra piazza Sant’Oronzo, Porta Rudiae e piazza Mazzini e punta a creare una rete di percorsi urbani sempre più accessibili, eliminando gli ostacoli che ancora oggi impediscono a molti cittadini di muoversi in piena autonomia.