A Maglie gli scatti della memoria salentina: al Liceo Capece la mostra “Omaggio ai padri” di Fernando Bevilacqua

Oltre sessanta ritratti per restituire alle nuove generazioni i volti e le storie dei protagonisti che hanno animato la stagione culturale salentina tra la fine degli anni Ottanta e il Duemila. Sabato 14 novembre 2026, alle ore 10:00, l’Aula Magna del Liceo Classico Statale “F. Capece” di Maglie ospiterà la presentazione della mostra fotografica “Omaggio ai padri: gli studenti riscoprono gli autori salentini”, firmata dal fotografo Fernando Bevilacqua e curata dallo stesso autore insieme all’Osservatorio Poetico Salentino “Salvatore Toma” e all’istituto magliese.

L’esposizione raccoglie una preziosa selezione di immagini scattate tra il 1987 e il 2000, fissando sulla pellicola quelli che Bevilacqua definisce i «buoni maestri»: figure fondamentali del panorama culturale del territorio come Antonio L. Verri, Carmelo Bene, Rina Durante, Aldo Bello, Edoardo De Candia, Oreste Macrì, Ennio Bonea, Vittore Fiore, Pino Zimba e don Tonino Bello, accanto a personalità nazionali e internazionali legate al Salento quali Maria Corti, Alda Merini, Edoardo Sanguineti, Pina Bausch e Joyce Lussu.

La mattinata inaugurale, patrocinata dal Comune di Maglie, si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Ernesto Toma, seguiti dagli interventi della dirigente scolastica Anna Antonica e dello stesso Fernando Bevilacqua, fotografo e videomaker originario di Muro Leccese da decenni impegnato nella documentazione dell’identità antropologica e artistica del territorio. Spazio poi al cuore didattico del progetto con la professoressa Tina Cesari, docente responsabile dell’iniziativa e referente dell’Osservatorio Poetico Salentino, e con gli studenti della classe seconda A dell’indirizzo Linguistico Esabac, chiamati a presentare il lavoro di approfondimento svolto sugli autori ritratti. A chiudere l’incontro sarà il dialogo tra i ragazzi e il regista teatrale, scrittore e sociologo Fabio Tolledi, storico collaboratore di Verri e Bevilacqua.

«Ospitare la mostra di Fernando Bevilacqua e vederla animata dal lavoro di ricerca dei nostri studenti significa costruire un ponte vivo tra generazioni – commenta la dirigente Anna Antonica –. La scuola non è solo il luogo della trasmissione del sapere, ma lo spazio in cui la memoria diventa futuro: riscoprire i “padri” della cultura salentina attraverso lo sguardo dei ragazzi permette loro di acquisire consapevolezza della propria identità». Sulla stessa linea la professoressa Tina Cesari, che evidenzia come l’iniziativa nasca per colmare la distanza tra i giovanissimi e quel fermento poetico che ha segnato l’ultimo trentennio del Novecento: «Attraverso i libri letti e studiati, autori come Verri, Toma e Nicola De Donno sono diventati per i ragazzi veri maestri di scrittura e di vita».

La mostra sarà visitabile gratuitamente presso la Biblioteca del Liceo Capece dal 18 novembre al 20 dicembre 2026. Successivamente l’esposizione lascerà l’istituto magliese, scuola capofila del progetto, per trasformarsi in una rassegna itinerante destinata alle altre scuole di Maglie e della provincia di Lecce.