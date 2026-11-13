Il meteo di domani 14 novembre 2026

Puglia

Sabato. Nuvolosità in transito su tutta la regione nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli nuvolosi.

Domenica. Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata con molte nuvole in transito su tutta la regione e piogge sparse prima sui settori settentrionali e poi su quelli meridionali entro il pomeriggio. Generale miglioramento tra la sera e la notte.





NAZIONALE

AL NORD

Al mattino isolate precipitazioni sulle Alpi occidentali con neve dai 1600 metri, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio fenomeni in esaurimento con poche variazioni. In serata e in nottata attese nuove precipitazioni ancora su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, con neve dai 1000-1200 metri.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni su Toscana, Umbria e Marche, coperto altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo ancora stabile. In serata e in nottata nuvolosità in progressivo aumento su tutti i settori ma senza fenomeni associati.

AL SUD E SULLE ISOLE

Isolati piovaschi sia al mattino che al pomeriggio su Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia orientale, variabilità asciutta altrove. In serata e nella notte atteso un aumento della nuvolosità ovunque ma senza fenomeni associati.

Temperature minime e massime in generale diminuzione.