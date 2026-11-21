GALATINA (Lecce) – Una telefonata, una falsa comunicazione su presunti ammanchi e la promessa di un rimborso. Così il titolare di una tabaccheria di Galatina è stato raggirato e ha perso quasi 20mila euro attraverso una serie di operazioni eseguite sul terminale dell’attività. Ma i responsabili non sono rimasti impuniti: la polizia ha infatti identificato tre persone, residenti in provincia di Napoli, ritenute destinatarie del denaro e denunciate all’autorità giudiziaria.

La truffa risale al 22 luglio 2025, quando il commerciante, 56 anni, ha ricevuto una chiamata da un uomo che si è presentato come consulente di una società di pagamenti digitali. Poco prima era arrivata una mail che segnalava presunti ammanchi per 3.133,54 euro, riferiti ai primi tre mesi dell’anno, invitandolo a contattare un numero telefonico per ottenere il riaccredito.

Impossibilitato a raggiungere il negozio, il titolare ha fornito il recapito alle dipendenti, che hanno seguito le istruzioni del sedicente consulente. Attraverso codici QR inviati via mail, le collaboratrici hanno eseguito tre trasferimenti di denaro verso conti intestati a terzi, per un totale di 19.783,80 euro. Ma insospettite dall’insolito numero di operazioni, hanno interrotto la procedura e avvisato il proprietario. Prima di chiudere la telefonata, il truffatore avrebbe anche minacciato un ulteriore addebito di 15mila euro.

Scattata la denuncia al commissariato di Galatina, gli investigatori hanno ricostruito i flussi finanziari e disposto il sequestro preventivo dei conti interessati per impedire che il denaro venisse prelevato o disperso. I successivi controlli bancari e l’analisi dei codici fiscali utilizzati hanno permesso di identificare tre uomini: un 24enne di Cimitile, un 58enne di Giugliano in Campania e un 57enne di Boscoreale.

Con la collaborazione della Questura di Napoli, i tre sono stati identificati e denunciati. Il 25 settembre 2026 la Procura di Lecce ha emesso gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari e le informazioni di garanzia, che sono stati notificati agli indagati.