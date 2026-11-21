SAN CESARIO (Lecce) – Un’altra abitazione presa di mira, ma questa volta il furto si trasforma in aggressione, con un militare colpito al volto con un pugno dopo aver sorpreso i ladri nella propria casa. I malviventi, con il volto coperto, sono riusciti a fuggire con oggetti e preziosi. E così prosegue la scia di furti che negli ultimi giorni sta interessando l’hinterland leccese e la periferia del capoluogo.

L’episodio si è verificato giovedì sera, nel centro abitato di San Cesario di Lecce. Il proprietario si è trovato davanti i componenti della banda ancora all’interno dell’appartamento. Uno di loro lo avrebbe colpito violentemente al viso, provocandogli ferite per fortuna non gravi. Poi la fuga, con un bottino il cui valore è ancora in fase di quantificazione.

Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione radiomobile della Compagnia di Lecce e della stazione locale, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona, comprese quelle del vicino ufficio postale, che potrebbero aver ripreso la fuga dei responsabili.

L’attenzione degli investigatori è rivolta anche agli altri colpi registrati negli ultimi giorni tra i comuni dell’hinterland e le zone periferiche di Lecce. Non si esclude che a entrare in azione possa essere stato lo stesso gruppo criminale, già sospettato di una serie di incursioni nelle abitazioni.