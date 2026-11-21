Il telefono è al 25%, devi uscire e hai dieci minuti per ricaricarlo. Lo colleghi o aspetti che si scarichi del tutto? Marco Vespucci, imprenditore leccese con oltre centomila riparazioni all’attivo, parte da una situazione quotidiana nel suo ultimo reel, «Stai caricando male il tuo telefono?». Nell’intervista spiega come gestire la ricarica e cosa controllerebbe al banco prima di proporre una sostituzione.

Vespucci, c’è ancora chi aspetta che il telefono arrivi all’1% prima di collegarlo. A cosa serve?

«Con le batterie agli ioni di litio puoi ricaricare quando ti è comodo. Se sei al 25% e devi uscire, sfrutta pure quei dieci minuti. Un ciclo si conta sull’energia che consumi nel tempo. Se oggi usi il 60% della batteria, poi ricarichi e domani ne usi un altro 40%, hai consumato l’equivalente di un ciclo. Il numero di volte in cui attacchi il cavo, da solo, dice poco.»

La regola del 20–80% funziona anche nella vita reale?

«Fatti una domanda molto semplice. Con l’80% arrivi a sera? Se sì, limitare la ricarica può aiutare a ridurre l’usura nel tempo, soprattutto se lasci spesso il telefono collegato per ore. Il 20% è un promemoria per ricaricare prima di restare a secco. Se domani parti presto, usi il navigatore e stai fuori tutto il giorno, caricalo tranquillamente al 100%. Hai una batteria capiente proprio per sfruttarla quando ti serve.»

E chi lascia il telefono in carica tutta la notte?

«Controllerei le impostazioni della batteria. Su iPhone, la ricarica ottimizzata può rimandare l’ultima parte della carica a poco prima dell’ora in cui normalmente scolleghi il telefono. Così al mattino lo trovi carico e la batteria passa meno tempo al 100%. Se invece ti basta l’80%, sui modelli compatibili puoi impostare direttamente un limite.»

Quale errore correggerebbe per primo?

«Il telefono in carica sul cruscotto, sotto il sole, con il navigatore acceso. Se lo schermo segna l’80% e il telefono è già molto caldo, la prima cosa da fare è spostarlo all’ombra. Il calore accelera l’invecchiamento della batteria. Apple, per esempio, raccomanda di evitare l’uso o la ricarica dell’iPhone a temperature ambiente superiori a 35 °C. Se il dispositivo si scalda troppo, può anche sospendere temporaneamente la ricarica.»

Mettiamo che un cliente entri da SOS Informatic e dica: «Da qualche giorno alle dodici sono già al 20%. Quanto costa cambiare la batteria?». Da dove parte?

«Gli chiederei prima che cosa è cambiato. Ha iniziato a usare il navigatore ogni mattina? C’è un’app che compare in cima al grafico dei consumi? Oppure, a parità di utilizzo, da mesi carica il telefono sempre prima? Anche uno spegnimento con il 15% ancora sullo schermo è un dettaglio che voglio sapere. Due telefoni possono arrivare entrambi al 20% a mezzogiorno per motivi diversi. Nel primo caso partirei dai consumi. Nel secondo controllerei lo stato della batteria e valuterei la sostituzione dopo la diagnosi. È così che decido se vale la pena far spendere quei soldi al cliente.»

Il reel si chiude con una domanda che Vespucci rilancia ai lettori: «E tu, come carichi il tuo telefono?»