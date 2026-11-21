Il chiosco accanto all’area giochi del parco di Belloluogo potrà riaprire come bar oppure diventare uno spazio per le attività dei bambini. Qualunque sia la scelta, chi lo prenderà in gestione dovrà occuparsi anche della manutenzione dei giochi e dell’area che li ospita. È una delle novità dell’atto di indirizzo votato ieri mattina dalla giunta comunale di Lecce, che avvia il percorso per affidare con un bando pubblico i due fabbricati destinati al ristoro. La formula prevede una concessione a pagamento di sei anni, con la possibilità di proseguire per altri sei alle condizioni che saranno fissate negli atti di gara e nei contratti. A spiegare le ragioni del provvedimento è l’assessore all’Urbanistica Gianpaolo Scorrano. “Gli immobili devono essere prontamente recuperati e valorizzati onde evitare l’abbandono e la vandalizzazione di cui sono stati e sono tristemente oggetto in questi ultimi tempi. Va in questa direzione la delibera di giunta approvata nella tornata odierna che prevede la concessione in uso onerosa per anni 6+6 dei due fabbricati destinati a bar e ristorazione assistita. La valorizzazione e il relativo recupero dei suddetti immobili contribuirà certamente al miglioramento della fruibilità del parco e alla riqualificazione degli spazi contermini. Saranno a carico dei concessionari tutti gli interventi di manutenzione e adeguamento dei fabbricati. Siamo sicuri che così facendo il bando sarà partecipato, le attività potranno tornare a funzionare e il parco di Belloluogo potrà finalmente tornare ai fasti che merita offrendo i doverosi servizi ai leccesi”.

Rispetto alle formule sperimentate in passato, Palazzo Carafa ha scelto di circoscrivere l’affidamento ai due immobili, con i locali accessori, i magazzini, i depositi e le superfici all’aperto di stretta pertinenza. Gli altri fabbricati, i manufatti e le restanti aree del parco resteranno nella piena disponibilità e gestione del Comune. Gli spazi esterni concessi dovranno servire alle attività svolte nei locali e il loro utilizzo dovrà garantire l’accessibilità, la sicurezza, il decoro e la libera fruizione delle aree pubbliche. Per destinare il chiosco più piccolo alle attività ludiche e ricreative per i bambini servirà un cambio di destinazione d’uso. Il costo del recupero ricadrà sui concessionari. Spetteranno a loro la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, la riqualificazione e l’adeguamento degli impianti e dei locali, oltre all’allestimento e alla cura delle pertinenze esterne. La gara e i contratti preciseranno gli obblighi, mentre per gli interventi che li richiedono dovranno essere acquisiti i relativi titoli e le autorizzazioni.

L’entità degli investimenti e degli impegni di manutenzione peserà anche sul calcolo del canone, insieme alle dimensioni, alle caratteristiche, alla destinazione commerciale e alle potenzialità economiche dei beni effettivamente affidati. I due immobili fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune e saranno assegnati attraverso una concessione amministrativa, con le condizioni per l’eventuale prosecuzione del rapporto da definire in gara. La ricognizione allegata all’atto colloca gli immobili e le pertinenze fuori dalle aree direttamente interessate dai vincoli storico-artistici. La verifica definitiva spetterà agli uffici, che dovranno confrontare gli atti di vincolo con i confini catastali e acquisire le eventuali autorizzazioni necessarie. Con una votazione separata, la giunta ha dichiarato la delibera immediatamente eseguibile. Passa quindi all’Ufficio Patrimonio il compito di tradurre la planimetria in confini precisi per il bando, condurre la selezione pubblica e stipulare i contratti. Da quegli atti dipenderanno il canone e gli impegni concreti che ciascun gestore dovrà assumersi per rimettere in funzione i locali.