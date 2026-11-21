LECCE – Martedì 24 novembre, dalle 19.00 alle 20.30, l’Open Space di piazza Sant’Oronzo a Lecce ospiterà Stefano Vicari, ordinario di Neuropsichiatria infantile all’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria infantile dell’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, per l’incontro pubblico “Il valore delle differenze: menti plurali. Oltre l’omologazione della neurotipicità”.

L’Università del Salento partecipa all’iniziativa con il Dipartimento di Studi Umanistici e il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, nell’ambito del progetto MoEBIUS, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca per il benessere psicofisico della comunità universitaria. L’incontro è promosso dalla Comunità della Casa, in collaborazione con Fondazione Div.ergo ETS e Associazione C.A.SA. ODV ETS.

Il tema chiama in causa da vicino i due Dipartimenti. Al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali si formano e lavorano psicologi, pedagogisti, sociologi e operatori dei servizi sociali: i saperi che ogni giorno si misurano con l’inclusione nella scuola, nei servizi e nelle relazioni di cura. Il Dipartimento di Studi Umanistici porta lo sguardo della filosofia, della linguistica, della letteratura e della storia, le discipline che interrogano il linguaggio con cui nominiamo la differenza e le categorie stesse di “norma” e “normalità”. Insieme, i due Dipartimenti offrono all’incontro una cornice che tiene unite scienza, educazione e cultura e aprono alla città un confronto che riguarda da vicino anche i loro studenti: futuri insegnanti, educatori, psicologi e professionisti del sociale.

Stefano Vicari è tra i principali studiosi italiani dei disturbi del neurosviluppo, dell’autismo e della salute mentale in età evolutiva. Ha fondato l’Associazione Italiana Ricerca Autismo (AIRA), ha fatto parte di commissioni ministeriali e firma oltre 300 pubblicazioni scientifiche internazionali; all’attività clinica e accademica affianca un costante impegno divulgativo rivolto alle famiglie e alla società civile.

Al centro dell’incontro, neurodiversità, inclusione, autismo, differenze cognitive e benessere psicologico. Il filo conduttore è la distinzione tra differenza e patologia: non esiste un solo modo “normale” di apprendere, comunicare o stare in relazione, e molte caratteristiche della mente umana chiedono di essere comprese e accompagnate, non corrette.

L’appuntamento si rivolge a genitori, insegnanti, educatori, studenti, professionisti della salute e a quanti lavorano per comunità più attente alle fragilità e alle potenzialità delle nuove generazioni.

Ingresso libero.