In Puglia tutti cercano Dario Amodei, l’amministratore delegato e cofondatore di Anthropic, colosso dell’intelligenza artificiale, che ieri mattina, a sorpresa, è atterrato all’aeroporto di Brindisi con il suo jet privato. T-shirt bianca a maniche corte, pantalone nero, sneakers e tracolla in pelle, è uscito attorno a mezzogiorno dallo scalo brindisino assieme ad alcuni amici e circondato dai suoi bodyguard.
Le immagini del suo arrivo sono state diffuse dall’emittente televisiva pugliese Antenna Sud: lo ritraggono mentre stringe ancora tra le mani il cuscino da viaggio gonfiabile per il collo, a testimonianza del lungo viaggio fatto, e mentre raggiunge la Range Rover sulla quale si allontanerà con le numerose valigia al seguito.
Massimo riserbo su quelli che potrebbero essere gli impegni dell’imprenditore italo-americano in queste ore in Puglia. Tra le ipotesi, anche una vacanza di circa una settimana in uno dei lussuosi resort a poca distanza dal mare e immerso negli ulivi secolari pugliesi.
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