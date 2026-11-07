Cresta sui guadagni del distributore? Dipendente assolto dall’accusa di truffa. Era stato licenziato

OTRANTO (Lecce) – Era accusato di aver riportato nei registri di carico e scarico dati relativi alle forniture e alle vendite del carburante non corrispondenti a quelli risultanti dai totalizzatori della colonnina in qualità di addetto all’impianto di distribuzione al dettaglio presso la stazione di servizio “Bello Carburanti”, nei pressi del porto di Otranto. E, nel frattempo, era stato anche licenziato. E.M., un 42enne di Otranto, a conclusione del processo, è stato assolto con la formula più ampia perché il fatto non sussiste dal giudice monocratico Andrea Giannone dall’accusa di truffa aggravata dall’abuso di prestazioni d’opera.

Dalle indagini, da marzo ad agosto del 2021, il dipendente avrebbe così tratto in inganno la società sull’andamento delle vendite procurandosi in tal modo un ingiusto profitto pari a 20.703 euro riferibile all’erogazione di 12.143 litri di gasolio per natanti a mezzo della pompa a mare. E.M. aveva impugnato il licenziamento sostenendo che si trattava di un salto numerico del totalizzatore e che quindi non si era appropriato di alcuna somma. Il giudice del lavoro, su impugnativa del licenziamento, aveva sospeso il giudizio in attesa della definizione del processo penale. Le motivazioni sono attese nei prossimi 90 giorni ma è evidente che il tribunale abbia accolto la tesi difensiva dell’avvocato Ubaldo Macrì. La società si era costituita parte civile con l’avvocato Luigi Corvaglia e aveva chiesto un risarcimento di 50.000 euro.

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