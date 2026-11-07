Si riprende dalla sbornia e aggredisce gli agenti, nelle tasche spunta un coltello: arrestato 47enne

SAN CATALDO (Lecce) – Si risveglia dopo una sbornia, trova davanti a sé poliziotti e carabinieri e reagisce aggredendo gli agenti.

È accaduto nel pomeriggio di giovedì a San Cataldo, dove un 47enne residente a Merine di Lizzanello, ma senza fissa dimora, era stato segnalato perché riverso a terra e apparentemente privo di sensi, nei pressi del centro visite del Nucleo tutela biodiversità.

Quando gli agenti delle Volanti della questura di Lecce sono arrivati, sul posto c’erano già i carabinieri del Gruppo Forestale e il personale del 118, impegnato a prestargli le prime cure. Il 47enne, infatti, stava riprendendosi dagli effetti di un abuso di alcol.

Proprio durante le operazioni di soccorso, dai suoi vestiti è spuntato un coltello a scatto, caduto a terra e subito recuperato dai poliziotti. L’arma, lunga complessivamente 21 centimetri e con una lama di 9,5, è stata sequestrata.

Da quel momento la situazione è degenerata. Ancora poco lucido e per nulla collaborativo, l’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità e di essere accompagnato in ospedale per ulteriori accertamenti. I poliziotti gli hanno quindi chiesto di salire sull’auto di servizio per raggiungere la questura e procedere alla sua identificazione. Ma il 47enne ha reagito con ostilità, tentando di allontanarsi e opponendo una violenta resistenza, colpendo un agente alla testa e procurandogli anche graffi al volto.

Il poliziotto, medicato sul posto dal personale del 118 e successivamente accompagnato al pronto soccorso per una visita specialistica oculistica, ha rimediato una prognosi di 7 giorni.

Accompagnato negli uffici della Polizia Scientifica per l’identificazione, il 47enne ha inizialmente fornito un nome falso. ma gli accertamenti dattiloscopici hanno consentito di risalire alle sue vere generalità e a far emergere numerosi precedenti penali, soprattutto per episodi di resistenza a pubblico ufficiale.

Al termine degli accertamenti è stato arrestato per resistenza, lesioni e rifiuto di fornire le generalità a pubblico ufficiale. È stato inoltre denunciato per false attestazioni sulla propria identità e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato trasferito nel carcere di Lecce, in attesa dell’udienza di convalida.