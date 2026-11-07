Ennesimo scontro mortale nel Salento: muore una donna

Noha- Aradeo: Drammatico scontro nel pomeriggio sulla provinciale tra Noha e Aradeo. A perdere la vita a una donna di 85 anni originaria di Seclì, Carmela De Ruocco.
L’anziana viaggiava su una Fiat Panda guidata dalla figlia 63enne, a bordo della quale c’era anche il nipotino di 7 anni. Stando alle prime ricostruzioni, l’auto sarebbe uscita fuori strada per cause ancora da chiarire, finendo a sbattere contro un muretto a secco.
Madre e figlio sono stati soccorsi e trasferiti d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.
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