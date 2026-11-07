Scuola e trasparenza, a Galatina e Maglie due giornate per promuovere legalità e buona amministrazione

Il 9 e 10 novembre la “Giornata della Trasparenza delle Istituzioni scolastiche – Anno 2026”: dirigenti, Dsga, revisori dei conti, docenti, studenti e rappresentanti delle istituzioni a confronto su anticorruzione, digitalizzazione e responsabilità amministrativa. La trasparenza come fondamento della buona amministrazione, strumento di partecipazione democratica e garanzia di fiducia tra istituzioni e cittadini. Saranno questi i temi al centro della “Giornata della Trasparenza delle Istituzioni scolastiche – Anno 2026”, promossa nell’ambito di un Accordo di rete di scopo che vede protagoniste 30 Istituzioni Scolastiche del territorio in due appuntamenti, il 9 e 10 novembre, rispettivamente a Galatina e Maglie. L’obiettivo è approfondire gli aspetti normativi, tecnici e procedurali della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al sistema scolastico, attraverso il confronto tra dirigenti scolastici, Dsga, personale Ata, revisori dei conti, docenti, studenti e rappresentanti degli organi collegiali. La manifestazione si articolerà in due sessioni, entrambe in modalità mista, con partecipazione in presenza e collegamento online.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 9 novembre, alle ore 15, nell’Aula Magna dell’IISS “Laporta/Falcone-Borsellino” di Galatina, scuola capofila della rete. Dopo i saluti istituzionali del dirigente scolastico Vincenzo Melilli, del sindaco Fabio Vergine, del presidente della Provincia Fabio Tarantino e del dirigente vicario dell’Ufficio scolastico territoriale Mario Trifiletti, è prevista la relazione dell’avvocato Consuelo Del Balzo, già consigliera dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), sul valore della trasparenza nella pubblica amministrazione. Seguiranno gli approfondimenti su digitalizzazione e semplificazione amministrativa, con il dottor Giovanni Scalera, responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Adisu Puglia, e sul sistema di prevenzione della corruzione nelle scuole, con Mario Trifiletti. Particolare rilievo avrà la tavola rotonda con i revisori dei conti Antonio Marcucci (MIM) e Stefano Rizzello (MEF), dedicata ai controlli amministrativo-contabili, alla gestione dei fondi comunitari e alla regolarità delle pubblicazioni nella sezione “Amministrazione trasparente”. La seconda giornata si svolgerà martedì 10 novembre, alle ore 9.15, presso l’IISS “E. Lanoce” di Maglie e sarà dedicata soprattutto alle esperienze concrete e alle buone pratiche delle scuole.

Al centro dei lavori la governance scolastica, il ruolo di dirigenti e Dsga e la sezione “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali, con gli interventi della dirigente Anna Antonica e di Carmine Oliveto. Saranno inoltre presentati progetti ed esperienze di educazione alla legalità dell’I.C. Polo 1 di Nardò e del Liceo “Don Tonino Bello” di Copertino. Un altro tema centrale sarà la rendicontazione sociale, con il contributo della dirigente Maria Maggio e la presentazione di esperienze delle scuole della rete. Si parlerà inoltre di trasparenza nell’assegnazione degli incarichi e nelle relazioni sindacali, oltre che del rapporto tra trasparenza e tutela della privacy, con l’intervento del professor Cosimo Rizzo, DPO dell’IISS Lanoce.La parte conclusiva sarà dedicata alla cultura dell’integrità e ai principi di trasparenza e legalità nelle Linee guida per l’educazione civica, con gli interventi dei dirigenti Giovanni Casarano (IISS Lanoce) e Vincenzo Melilli.

L’iniziativa si concluderà alle 13.30 con una sessione di networking e la proposta di adozione di un piano d’azione comune della rete, accompagnata dall’ospitalità degli studenti e delle studentesse dell’IISS “E. Lanoce” di Maglie. La “Giornata della Trasparenza” si propone non soltanto come occasione di aggiornamento professionale, ma soprattutto come momento di crescita collettiva per il sistema scolastico territoriale. La trasparenza non deve essere considerata un semplice adempimento burocratico, ma un principio che orienta le decisioni amministrative, rende comprensibile l’utilizzo delle risorse pubbliche e favorisce la partecipazione consapevole di famiglie, studenti e cittadini. Un percorso che punta a consolidare una rete di collaborazione tra istituzioni scolastiche, promuovendo competenze, responsabilità e buone pratiche al servizio di una scuola sempre più aperta, efficiente e trasparente.