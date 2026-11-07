“Note Musicali a piè di pagina”, domenica nella Basilica di San Giovanni Battista al Rosario: un appuntamento tra musica organistica e letteratura

Domenica 8 novembre, alle ore 18.30, nella Basilica di San Giovanni Battista al Rosario, un appuntamento tra musica organistica e letteratura, con la presentazione del libro “Note Musicali a piè di pagina”.

Un viaggio musicale che porta da J. S. Bach alle espressioni della contemporaneità, in un dialogo tra epoche, linguaggi e sensibilità artistiche. Domenica 8 novembre 2026, alle ore 18.30, la Basilica di San Giovanni Battista al Rosario di Lecce ospiterà un nuovo appuntamento della seconda parte della XII edizione del Festival Organistico del Salento, con protagonista l’organista Leonardo Antonio Di Chiara.

Questi sarà nella doppia veste di musicista e autore. Nel corso della serata, infatti, insieme a composizioni di Denis Bédard, Johann Sebastian Bach, Andreas Willscher, Andrea Clementoni, Flor Peeters, Michael Brand e Malcolm McCabe, eseguirà un brano a sua firma e con la moderazione di Giovanni Ferruccio Labella, sarà presentato il suo libro “Note Musicali a piè di pagina”.

Il concerto “Tra Bach e il tempo presente”, proporrà un percorso attraverso cui emergerà la relazione tra il grande compositore tedesco e le molteplici possibilità espressive dell’organo nella musica moderna e contemporanea.

Un repertorio articolato, nel quale la ricchezza timbrica dell’organo diventa il filo conduttore di un’esperienza d’ascolto capace di attraversare stili e atmosfere differenti. Un programma che offrirà al pubblico l’opportunità di scoprire come lo strumento organistico, pur profondamente radicato nella storia della musica sacra europea, continui a rappresentare un mezzo espressivo vivo, capace di rinnovarsi e dialogare con la sensibilità contemporanea.

Sotto la direzione artistica del maestro Francesco Scarcella, la manifestazione prosegue nel suo impegno di valorizzazione della cultura organistica, promuovendo occasioni di ascolto e approfondimento nei luoghi di particolare interesse storico, artistico e religioso del territorio salentino, confermandosi un importante punto d’incontro tra interpreti, compositori e pubblico