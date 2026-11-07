Le pagelle dei giallorossi in Torino – Lecce: N’Dri entra e segna, Falcone e Tiago Gabriel sugli scudi

Falcone 7, provvidenziale questa volta, nel secondo tempo e sul finale, prodezze da campione che salvano il Lecce
Gaspar 6, si riprende un pò la scena ed è sfortunato nel gol del Torino per una involontaria deviazione che befferà Falcone
Tiago Gabriel 6,5, puntualissimo negli anticipi e nell’impostazione, neutralizza il gioco aereo degli avversari
Gallo 6,5, negli ultimi match è cresciuto molto ed oggi si segnala per efficacia ed impegno
Veiga 6, spende moltissimo ed arriva stanco nel recupero
Kaba 5,5, sempre indolente e lento, può causare dei seri danni nel finale del primo tempo
Maleh 6,5, qualche piccola disfunzione ma macina molti palloni e tiene bene il campo fino a quando non viene sostituito
Ngom 6, buona la sua partita, il centrocampo è suo fino all’arrivo di Coulibaly
Dembelè 6, partita da ex e molta volontà, non penetra e viene comunque accerchiato
Fatah 6,5, gli manca soltanto il gol, a volte fa tutto da solo per tenere il reparto offensivo
Stulic 5,5, assente, lezioso e indisponente, blocca un’intera fase, il Lecce non tira in porta per tutto il primo tempo
N’dry 7, in pochi minuti scuote il Lecce e trova il gol, ha il coraggio di tirare in porta ed aiutare i compagni
Geubbels 5,5, pochi minuti e giocati male quando la squadra avrebbe bisogno della scossa e di creare l’opportunità del sorpasso
Coulibaly 6,5, il Lecce ha bisogno di lui e si vede, quando entra conferisce sicurezza e concretezza
Fofana sv, crea un pò di scompiglio positivo che giova al Lecce
Siebert sv, il gigante della difesa prova ad inibire le aspettative del Toro, soprattutto agli sgoccioli
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