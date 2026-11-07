Le pagelle dei giallorossi in Torino – Lecce: N’Dri entra e segna, Falcone e Tiago Gabriel sugli scudi

Falcone 7, provvidenziale questa volta, nel secondo tempo e sul finale, prodezze da campione che salvano il Lecce

Gaspar 6, si riprende un pò la scena ed è sfortunato nel gol del Torino per una involontaria deviazione che befferà Falcone

Tiago Gabriel 6,5, puntualissimo negli anticipi e nell’impostazione, neutralizza il gioco aereo degli avversari

Gallo 6,5, negli ultimi match è cresciuto molto ed oggi si segnala per efficacia ed impegno

Veiga 6, spende moltissimo ed arriva stanco nel recupero

Kaba 5,5, sempre indolente e lento, può causare dei seri danni nel finale del primo tempo

Maleh 6,5, qualche piccola disfunzione ma macina molti palloni e tiene bene il campo fino a quando non viene sostituito

Ngom 6, buona la sua partita, il centrocampo è suo fino all’arrivo di Coulibaly

Dembelè 6, partita da ex e molta volontà, non penetra e viene comunque accerchiato

Fatah 6,5, gli manca soltanto il gol, a volte fa tutto da solo per tenere il reparto offensivo

Stulic 5,5, assente, lezioso e indisponente, blocca un’intera fase, il Lecce non tira in porta per tutto il primo tempo

N’dry 7, in pochi minuti scuote il Lecce e trova il gol, ha il coraggio di tirare in porta ed aiutare i compagni

Geubbels 5,5, pochi minuti e giocati male quando la squadra avrebbe bisogno della scossa e di creare l’opportunità del sorpasso

Coulibaly 6,5, il Lecce ha bisogno di lui e si vede, quando entra conferisce sicurezza e concretezza

Fofana sv, crea un pò di scompiglio positivo che giova al Lecce

Siebert sv, il gigante della difesa prova ad inibire le aspettative del Toro, soprattutto agli sgoccioli