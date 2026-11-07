Assalto in erboristeria, sfonda la vetrata con una bombola di gas e fugge con un misero bottino

MIGGIANO (Lecce) – Una bombola del gas usata come ariete per sfondare la vetrata di un’erboristeria e compiere un furto da pochi spiccioli.
Il raid è avvenuto ieri sera, intorno alle 21, ai danni di un’erboristeria di Miggiano di via Provinciale, che aveva chiuso i battenti da poco.
Il malvivente ha utilizzato la bombola per mandare in frantumi la vetrata, riuscendo così ad entrare nell’esercizio commerciale e allungare le mani sulla cifra esigua custodita in cassa: appena 20 euro.
Il responsabile si è poi allontanato a bordo di una Fiat 500, forse condotta da un complice, in direzione di Taurisano.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Alessano e i militari del Norm di Tricase. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza.
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