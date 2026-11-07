Terrore in erboristeria, sfonda la vetrata con una bombola di gas e fugge: caccia all’autore, mistero sul movente

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MIGGIANO (Lecce) – Una bombola del gas usata come ariete per sfondare la vetrata di un’erboristeria, forse per compiere un’intimidazione o tentare una rapina. Il raid è avvenuto ieri sera, intorno alle 21, ai danni di un’erboristeria di Miggiano di via Provinciale, che aveva chiuso i battenti da poco.

L’uomo ha utilizzato la bombola per mandare in frantumi la vetrata, ma non sarebbe riuscito ad entrare nell’esercizio commerciale. Solo successivamente si è accertato che la bombola era vuota. Se l’obiettivo fosse stato quello di mettere a segno una rapina, il bottino sarebbe stato comunque esiguo: in cassa, infatti, c’erano appena 20 euro.

Il responsabile si è poi allontanato a bordo di una Fiat 500, in direzione di Taurisano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Alessano e i militari del Norm di Tricase. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire all’autore del gesto e chiarire il movente.