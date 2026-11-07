Decaro: “La legge pugliese sul fine vita sarà approvata prima dell’estate”

Sul fine vita “abbiamo presentato una legge simile a quella che è stata presentata nel Veneto ed è adesso in discussione in commissione. Devo dire che c’è anche il favore di una parte della minoranza in Consiglio regionale, quindi sono fiducioso sul fatto che finalmente una legge che dà dignità a quelle persone molto fragili che sono a fine della loro vita possa passare anche in Consiglio regionale”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, in una intervista a Sky TG24.

“Sono anche fiducioso che la Corte costituzionale, come è successo altre volte, – ha aggiunto – darà ragione alle Regioni e magari convincerà il governo nazionale a prendersi la responsabilità di una legge che ormai è condivisa non soltanto dalla buona parte delle Regioni, ma dalle comunità del nostro Paese”.

Sui tempi, Decaro ritiene che si possa arrivare all’approvazione della legge pugliese “prima dell’estate, è stata già presentata, tra l’altro ne sono state presentate tre: una a mia firma perché l’avevo già presentata come iniziativa popolare quando ero sindaco metropolitano, un’altra dalla maggioranza e poi c’è un’altra legge che è stata presentata da una parte della minoranza. Il lavoro che dovrà fare la commissione consiliare – ha concluso – è cercare di tenere insieme le tre proposte di legge in modo da arrivare con una proposta il più unitaria possibile o che comunque vada incontro anche alle proposte che sono state fatte da una parte della minoranza”.