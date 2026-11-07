Il passato non resta a terra. Sul Mediterraneo la scienza affronta le ferite invisibili

Il mare cancella rapidamente la scia di una nave. La memoria umana, invece, può custodire per anni le tracce di ciò che abbiamo vissuto. Alcune esperienze continuano ad accompagnarci silenziosamente, riaffiorando nelle emozioni, nelle relazioni e, talvolta, persino nel modo in cui il nostro corpo reagisce allo stress.

È da questa riflessione che prende forma il racconto di “Navigando con l’EMDR”, il Congresso Nazionale dell’Associazione EMDR Italia, svoltosi dal 29 al 31 ottobre 2026 a bordo di una nave Costa Crociere, lungo un itinerario mediterraneo che ha collegato Savona, Barcellona e Marsiglia.

Tre giornate di formazione e confronto scientifico in una cornice insolita, dove il viaggio ha offerto l’occasione per approfondire uno dei temi più delicati della psicoterapia contemporanea, il rapporto tra trauma, memoria e salute.

Al centro degli incontri, tre prospettive differenti ma strettamente collegate. Le conseguenze delle esperienze traumatiche infantili sulla salute fisica, gli interventi psicologici nelle situazioni di emergenza e il trattamento della complessità narcisistica attraverso l’approccio EMDR.

Ad aprire il programma scientifico è stato Benedikt L. Amann, psichiatra e ricercatore dell’Hospital del Mar di Barcellona, con un intervento dedicato all’impatto del trauma infantile sulla salute mentale e fisica nell’età adulta.

La sua riflessione ha richiamato l’attenzione su un aspetto fondamentale. Le esperienze dolorose, soprattutto quando avvengono durante l’infanzia, possono influenzare non soltanto il benessere psicologico, ma anche i sistemi biologici coinvolti nella risposta allo stress.

A sostenere questa prospettiva contribuisce una ricerca pubblicata nel maggio 2026 sulla rivista scientifica eClinicalMedicine, alla quale ha partecipato lo stesso Amann. Lo studio ha analizzato 36 revisioni sistematiche e meta-analisi, comprendenti complessivamente oltre sei milioni di partecipanti, rilevando associazioni tra esperienze avverse infantili e un maggiore rischio di diverse patologie fisiche in età adulta.

Un risultato importante, che richiede tuttavia una precisazione. Il trauma non rappresenta una condanna biologica. Le associazioni statistiche non dimostrano che ogni esperienza traumatica provochi inevitabilmente una malattia. La salute rimane il risultato di molteplici fattori, comprese le risorse personali, le condizioni ambientali e le relazioni costruite nel corso della vita.

Il messaggio è piuttosto un invito ad ampliare lo sguardo clinico, riconoscendo che mente e corpo non vivono due storie separate.

La seconda giornata ha portato l’attenzione sul presente, su quei momenti in cui un’esperienza traumatica è ancora vicina e la sofferenza può manifestarsi attraverso paura intensa, agitazione, insonnia o ricordi intrusivi.

Nicolle Mainthow, direttrice clinica del Dipartimento di Ricerca dell’Associazione Nazionale EMDR Messico, ha presentato gli interventi ‘’ASSYST’’, procedure strutturate per la stabilizzazione delle reazioni acute allo stress, applicabili individualmente e in gruppo.

Si tratta di un ambito particolarmente significativo anche nei contesti umanitari, dove emergenze, violenze e condizioni di vulnerabilità richiedono risposte psicologiche tempestive e appropriate.

Intervenire precocemente, però, non significa sottoporre automaticamente ogni persona a una psicoterapia. Dopo un evento traumatico, infatti, non tutte le reazioni di sofferenza evolvono in un disturbo psicologico.

La priorità rimane comprendere ciò di cui la persona ha realmente bisogno, rispettandone i tempi e le condizioni di sicurezza. Le evidenze sugli interventi ASSYST sono ancora oggetto di approfondimento e non devono essere confuse con quelle più consolidate sull’efficacia dell’EMDR nel disturbo da stress post-traumatico.

A concludere il programma, il 31 ottobre, è stata Manuela Spadoni, psicologa, psicoterapeuta e supervisore EMDR, con un contributo dedicato al narcisismo e alle possibili direzioni del lavoro terapeutico.

Un tema di particolare attualità, soprattutto in un periodo in cui la parola “narcisista” viene utilizzata con estrema facilità, spesso per descrivere comportamenti relazionali difficili o dolorosi.

La realtà clinica richiede maggiore attenzione. Avere tratti narcisistici non equivale necessariamente a presentare un disturbo narcisistico di personalità, così come un comportamento egoistico non rappresenta, da solo, una diagnosi.

L’intervento ha posto al centro la comprensione del funzionamento psicologico della persona, della sua storia e delle strategie difensive, considerando anche gli adattamenti delle procedure EMDR e gli strumenti dell’EMDR Toolbox Method.

Comprendere non significa giustificare comportamenti dannosi, ma riconoscere che dietro le etichette esistono storie individuali complesse, che meritano valutazioni rigorose e interventi appropriati.

A unire le tre giornate è stato proprio l’approccio EMDR, sviluppato dalla psicologa statunitense Francine Shapiro e oggi riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità tra gli interventi psicologici con evidenze di efficacia nel trattamento del disturbo da stress post-traumatico.

Il suo obiettivo non è cancellare i ricordi, ma favorire una loro elaborazione, affinché le esperienze dolorose possano perdere parte della capacità di condizionare il presente.

Il congresso ha ricordato quanto la formazione continua rappresenti una responsabilità per chi si occupa della sofferenza umana. Aggiornarsi significa anche mantenere uno sguardo critico, distinguere le conoscenze consolidate dalle nuove prospettive terapeutiche e riconoscere ciò che la ricerca deve ancora chiarire.

Il viaggio nel Mediterraneo si è concluso, ma resta una riflessione che va ben oltre i confini di una sala congressuale.

Il passato non si può cancellare, e nessuna psicoterapia può cambiare ciò che è accaduto. Può però aiutare una persona a costruire un rapporto diverso con la propria storia.

Credo sia proprio questo il significato più profondo della cura. Non chiedere alla memoria di dimenticare, ma restituire alla persona la possibilità di guardare avanti, senza lasciare che sia soltanto il dolore a scrivere il resto del suo ‘’viaggio’’.