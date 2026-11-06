Aspettando San Martino ad Erchie con musica e spettacolo

“Aspettando San Martino” ad Erchie con musica, ballo e gusto

Erchie si prepara ad uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno. Il prossimo 7 novembre, a partire dalle ore 20:00 nel suggestivo scenario di Parco delle Rimembranze, la città ospiterà l’evento “Aspettando San Martino”, un’iniziativa patrocinata dal Comune di Erchie che fonde l’antica tradizione enogastronomica salentina con l’energia della musica pop-rock dal vivo. L’evento è organizzato e curato in ogni dettaglio dall’associazione Li To Chiesi APS.

La festività di San Martino rappresenta da sempre nel Salento un momento chiave di convivialità, legato alla spillatura del vino nuovo e alla celebrazione dei prodotti della terra. In questo contesto l’evento propone un percorso del gusto con la degustazione delle classiche pettole fritte al momento dall’associazione “Aiuta tuo fratello”, carne preparata da “La Ucceria e Lu Furnieddu da Nene”, castagne calde, vino e birra.

A fare da colonna sonora all’evento sarà il gruppo salentino Shocchezze, formatosi nel 2020 a Gallipoli e guidato da Cristian Veronio. Forte di ben due partecipazioni consecutive alle finali nazionali di Sanremo Rock & Trend — quest’anno protagonista con il singolo Fluorescente Arancio — la band porterà sul palco una scaletta ricca di ritmo e cantautorato. Ad arricchire il programma della serata ci saranno anche le performance di danza curate dagli allievi e dalle allieve della scuola Marika Dance, confermando l’appuntamento come un ottimo intreccio tra identità locale e spettacolo contemporaneo. La serata proseguirà e si concluderà ancora a ritmo di musica, sulle note del dj-set che coinvolgerà il pubblico tutto.