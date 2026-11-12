Dal «modello Lecce» allo «storico accordo» siglato oggi a Roma su rappresentanza e Buon Lavoro

«Sul rispetto delle regole e dei diritti ci avevamo visto giusto e nel Salento siamo partiti un anno fa, quindi con largo anticipo rispetto a quanto fatto oggi a Roma».

Così i rappresentanti del PES (Partenariato Economico Sociale) in provincia di Lecce a proposito dell’intesa tra sindacati e imprese siglata oggi, a Roma, su rappresentanza e contratti.

Dopo una lunga trattativa durata quasi 18 ore, alle prime ore di questa mattina nella Capitale è stato infatti trovato l’accordo tra Cgil, Cisl, Uil e tredici associazioni datoriali: Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confapi, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai, Confcooperative, Legacoop, Agci, Confetra e Confservizi. Un’ipotesi di accordo quadro su rappresentanza, assetti contrattuali, salari e contenuti della contrattazione collettiva. Completano quest’intesa odierna i capitoli su salute e sicurezza, su formazione e partecipazione. Le regole vanno dai rinnovi dei contratti al recupero del potere d’acquisto dei salari fino alla misurazione e certificazione del peso delle sigle, sindacali e datoriali, per contrastare gli accordi pirata.

“Un accordo scritto da sindacati e imprese in piena autonomia, dopo un confronto lungo e a tratti anche aspro fra mondi diversi – spiegano dal PES salentino – Ma è particolarmente significativo il fatto che in un Paese, come l’Italia, in cui si divide praticamente su tutto, il mondo del lavoro e dell’impresa abbia concordato sul rispetto delle regole a tutela di tutte le categorie economiche e sociali. In questo periodo di particolare difficoltà, è sicuramente un atto di grande responsabilità nei confronti del Paese, che deve restare unito e non dividersi su tutto. Non è un caso che tanto la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone quanto il presidente del Cnel Renato Brunetta lo abbiano già definito un “accordo storico”, lodando il valore del dialogo tra le parti sociali”.

E quel dialogo molto proficuo in provincia di Lecce è partito già un anno fa. “Grazie all’impegno congiunto di tutte le sigle sindacali e datoriali rappresentate nell’interno del PES (Partenariato Economico Sociale), che si erano mosse per tempo, seppur a livello locale, ravvisando l’importanza di darsi regole certe nell’ambito della contrattazione collettiva – dicono ancora i rappresentanti del PES – Esiste infatti un “Modello Lecce” virtuoso e riconosciuto dalle principali Istituzioni del territorio, in particolare dalla Prefettura di Lecce e dalla Provincia di Lecce, contro il dumping contrattuale. Dare “Valore al buon lavoro” è stato il principio al quale ci siamo ispirati tutti insieme, con una prima riunione il 4 dicembre 2025 in Prefettura e poi il 30 giugno scorso, in un convegno tenuto nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini con la firma di un Protocollo d’intesa, al quale ha aderito anche l’Università del Salento. L’esigenza sentita da tutti è stata quella di fare fronte comune, senza alcuna distinzione, contro un fenomeno che penalizza fortemente il tessuto economico e sociale del nostro territorio, già gravato dalle difficoltà di essere all’estrema periferia del Paese. Oggi questo storico accordo a livello nazionale conferma la bontà dell’intuizione avuta dal PES di Lecce e di essere forse stati in qualche modo precursori”.