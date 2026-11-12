Castello Carlo V di Lecce: venerdì 13 novembre Cristiana Verardo per Binario Sud e sabato 14 San Martino al Castello

LECCE – Sarà Cristiana Verardo la protagonista del secondo appuntamento in programma al Castello Carlo V di Lecce venerdì 13 novembre, alle 19, con la rassegna “Binario Sud”, curata da Art&Lab Lu Mbroia in collaborazione con Open Castle e realizzata con il sostegno di Nuovo Imaie e la direzione artistica di Claudio Prima.

Verardo presenterà il suo nuovo album, “L’avversaria” (biglietto al botteghino 5 euro, gratuito fino a 11 anni compresi, prevendita onnline su DIYticket –> https://www.diyticket.it/events/Musica/34598/lavversaria-armonie-al-castello, info: 351 494 1192), un disco in cui amore, nostalgia e fragilità prendono voce tra strumenti acustici ed elettronica e che è nato da una domanda: come si fa pace con quella parte di sé che ha paura, si oppone e resta nell’ombra?

Prodotto da Zeronovenove, l’album contiene brani che riflettono un forte senso di autenticità e introspezione, tipico della canzone d’autore, in cui l’artista affronta le fragilità umane, facendosi portavoce di emozioni e storie personali. Ad intensificare pathos e poeticità è il sound, contraddistinto dall’utilizzo di strumenti acustici ed elettronica. Al Castello Carlo V Verardo sarà in quartetto acustico con Gino Semeraro alla chitarra elettrica, Davide Codazzo al basso e Antonio De Donno alle percussioni.

Cantautrice e chitarrista salentina, Verardo ha vinto il Premio Bianca d’Aponte nel 2019 ed è stata tra gli otto vincitori di Musicultura 2023. Ha collaborato con artisti come Tosca, Vinicio Capossela e Ferruccio Spinetti, si è esibita in Europa e in Giappone e nel 2026 è salita sul palco del Concertone del Primo Maggio di Roma.

Ad aprire il concerto sarà MVR, nome d’arte di Virginia Bisconti, cantautrice di origini leccesi che cura sia la scrittura sia la produzione delle sue canzoni, cercando per ogni brano un suono che gli somigli.

Sabato 14 novembre, si festeggia San Martino al Castello con un calice da degustare e un gioco-sfida da affrontare tra le mura della fortezza. “DiVino Castello” si articolerà in due momenti: alle 18.30 si comincia con il laboratorio sensoriale «Il vino attraverso i sensi» con Titti Dell’Erba, sommelier dell’Associazione Le Donne del Vino – Puglia, che guiderà i partecipanti in una degustazione per imparare a riconoscere i profumi e i sentori dei vini del territorio. Alle 21 spazio al Game tour: tra gli spazi del Castello, la visita guidata si trasforma in una sfida a squadre. A condurre il gioco, con il vino come filo conduttore del percorso, sarà The Monuments People (15 € per il laboratorio, 15 € per il game tour e 25 € per entrambi gli appuntamenti).

“Manuf-Arti della preistoria” è il tema del mese di novembre dei laboratori domenicali di Open Kids. L’appuntamento di domenica 15 novembre, dalle 17 alle 19 con “Monili preistorici”. Nell’hub kids del Castello, bambine e bambini scopriranno il valore simbolico dei primi monili della storia: oggetti non solo decorativi, ma veri e propri portafortuna e segni di appartenenza alla tribù. Ciascun partecipante realizzerà il proprio personalissimo amuleto o talismano da cacciatore, assemblando e decorando elementi d’ispirazione naturale per dare vita a un gioiello tribale unico (costo 10 euro, 6 per fratelli o sorelle; info: +39 351 494 1192).

È in corso il workshop per adulti per la creazione di bijoux in cartapesta che si tiene dal 12 novembre al 17 dicembre nell’hub creativo del Castello. Dieci incontri, il martedì e il giovedì (escluso l’8 dicembre), dalle 18 alle 20, in cui, guidati da Barbara Calasso, si imparerà a realizzare monili personalizzati, dalla preparazione della cartapesta alla costruzione dell’oggetto fino al colore (costo 180 euro a persona, materiali inclusi, posti limitati).

Visitabile fino al 10 gennaio 2027 e allestita nei sotterranei del Castello Carlo V, prosegue la mostra “La materia dei sogni. Mondi e visioni dall’opera di Shakespeare”, un progetto originale interdisciplinare e internazionale, promosso da Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, a cura di Peter Bottazzi e Silvia Rigon, realizzato con la consulenza scientifica di Michael Dobson, direttore dello Shakespeare Institute, in cui teatro, arti visive, installazioni e ricerca storica si intrecciano in un percorso capace di “mettere in scena” l’opera del grande drammaturgo inglese attraverso tecnologie e linguaggi contemporanei in modo accessibile, inclusivo e innovativo.

L’esposizione si sviluppa attraverso sette grandi installazioni, ognuna concepita come una diversa porta d’accesso alla ricchezza dell’opera shakespeariana. Poesia, dialogo, monologo e canto diventano strumenti per restituire la complessità della produzione del drammaturgo in un ambiente multidisciplinare dove le sue parole tornano a risuonare in forme contemporanee.

L’obiettivo del progetto è trasformare la visita in un’esperienza emozionale ed emozionante ma anche didattica e formativa, nella quale rigore scientifico e creatività artistica si incontrano. (Info: https://www.ilcastellodilecce.it/la-materia-dei-sogni/).

Il Castello Carlo V è aperto al pubblico tutti i giorni salvo il lunedì con turni di visite guidate quotidiani alle 10.30, 11.30, 12.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.

Si ricorda che, presentando il ticket d’ingresso dell’Anfiteatro romano di Piazza Sant’Oronzo, si ha diritto all’accesso al tour di visita del Castello Carlo V a 8 euro invece di 10.

Le info complete sulle visite, sulle mostre e sulle attività al Castello Carlo V sono sul sito www.ilcastellodilecce.it e i biglietti sono disponibili nella sezione “Orari e biglietti”. A questo link è possibile trovare tutti i canali sui quali seguire le attività del Castello Carlo V di Lecce: linktr.ee/carlovlecce.

Il progetto di partenariato speciale pubblico-privato “Open Castle” è un’associazione temporanea di imprese composta da The Monuments People SCS ETS, Consorzio Sale della Terra, Cooperativa Socioculturale SCS, che da ottobre 2025 – con il sostegno della Fondazione CON IL SUD e numerosi partner di progetto – affianca il Castello Svevo di Bari- Direzione regionale Musei nazionali Puglia nella gestione del Castello Carlo V.