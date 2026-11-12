A Lecce Qi Mobility per costruire una strada più sicura

Dietro ogni numero c’è una vita: a Lecce le Giornate QI MOBILITY per costruire insieme una strada più sicura

Il 16 novembre, nell’Aula Magna del Liceo Banzi Bazoli, studenti, istituzioni, esperti e una mamma si siedono allo stesso tavolo. Perché i dati del 2025 ci dicono che c’è ancora molto da fare, ma anche che cambiare è possibile.

Lecce – Lunedì 16 novembre 2026, dalle 9:00 alle 11:00, l’Aula Magna del Liceo Scientifico Banzi Bazoli di Lecce ospiterà il convegno «Giornate QI MOBILITY – La strada si vive, la sicurezza si costruisce». L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Angeli di Quartiere insieme al Liceo con R&Ti aps e TESCA partner e in collaborazione con Automobile Club Lecce e AIFVS – Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, e nasce in occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada.

Parto da una convinzione che guida il mio lavoro: ogni giorno, sulle nostre strade, si gioca una partita silenziosa. Fatta di scelte rapide, di distrazioni, di abitudini che sembrano innocue finché non smettono di esserlo. Ma è una partita che non è scritta in anticipo. Possiamo cambiarla. E credo che i primi a poterlo fare siano proprio i ragazzi che costituiranno la società del futuro.

Quel numero che non dobbiamo smettere di leggere come persone

Nel 2025, in Italia, 2.868 persone hanno perso la vita sulle nostre strade. Sono quasi otto morti al giorno: otto sedie che restano vuote, ogni giorno, in otto famiglie diverse. I dati ISTAT-ACI ci dicono che il numero è in calo del 5,3% rispetto al 2024, e voglio dirlo con onestà, perché è una buona notizia e va riconosciuta. Ma subito dopo bisogna dire anche il resto: con 48,7 vittime per milione di abitanti, l’Italia si colloca al 20° posto nella graduatoria dell’Unione Europea a 27.

La Commissione europea ha pubblicato i dati definitivi del 2025: 19.350 decessi nell’Unione, il 3% in meno rispetto al 2024 e il 15% in meno rispetto al 2019. Le strade più sicure sono quelle della Svezia, con 19 vittime per milione di abitanti, e della Danimarca, con 24. In fondo alla classifica ci sono Bulgaria (71), Romania (68) e Croazia (65). Questo ci dice una cosa importante: una strada sicura non è un miracolo, e nemmeno una questione di fortuna. È il risultato di scelte, di regole rispettate, di educazione, di cultura.

C’è poi un traguardo che ci aspetta: dimezzare entro il 2030 le vittime rispetto al 2019, cioè passare da 3.173 a 1.587. Significa ridurre ancora di 1.281 unità i morti di ogni anno. Non è poco. Ma è esattamente il motivo per cui non possiamo permetterci di aspettare.

Chi muore, e nello scontro con chi

C’è un dato che mi ha colpita e che porterò con me davanti ai ragazzi. Dall’elaborazione dei dati ACI-ISTAT 2025 realizzata da Andrea Colombo (sottosopracomunicazione.it) emerge che il 92% delle persone morte a piedi, in bici o in monopattino è stata colpita da chi guidava una moto, un’auto o un mezzo pesante. All’opposto, solo lo 0,7% delle vittime, cioè 20 su 2.868, è morto in uno scontro con pedoni, bici o monopattini.

I pedoni morti sono stati 419, e 382 di loro nello scontro con un’auto o un mezzo pesante. Gli utenti di bicicletta, bici elettrica e monopattino sono stati 253, il 21,6% in più rispetto all’anno prima. E 33 sono i bambini tra 0 e 14 anni che nel 2025 non sono tornati a casa.

Non lo dico per cercare colpevoli. Lo dico perché chi guida un mezzo che pesa una tonnellata ha un dovere in più verso chi ha addosso solo il proprio corpo. La strada è di tutti, ma la responsabilità non pesa allo stesso modo. E la notizia buona, se vogliamo cercarla, è che dietro questi numeri ci sono soprattutto comportamenti: tra le cause accertate o presunte, la guida distratta è la più frequente (15,1% dei casi), seguita dal mancato rispetto di precedenza o semaforo (12,6%) e dalla velocità troppo elevata (7,8%). I comportamenti si possono educare. I comportamenti si possono cambiare.

Perché partiamo dai ragazzi

QI MOBILITY è nato nel 2023 da una domanda semplice: e se a cambiare la partita fossero proprio i ragazzi? Da allora il progetto ha coinvolto circa 3.500 studenti negli istituti del territorio, unendo educazione, prevenzione, Codice della Strada e Agenda 2030 attraverso la metodologia del project management. In aula non si resta seduti: con i visori VR e gli occhiali Alcolvista® i ragazzi fanno esperienza dei rischi reali, mentre nei laboratori danno un volto alle loro idee. Per la scuola primaria e la secondaria di primo grado c’è anche un contest, con il rilascio di una patente simbolica di Angeli-Vigili.

La scommessa è questa: trasformare i ragazzi da destinatari passivi a protagonisti attivi, capaci di progettare il cambiamento che desiderano. Con i patrocini nazionali di ASviS-Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, ISIPM-Istituto Italiano di Project Management, CONI e anche di Regione Puglia, Provincia e Comune di Lecce, il progetto ha dimostrato che l’entusiasmo dei giovani può contagiare un intero territorio. Da qui sono nate le Giornate QI MOBILITY: appuntamenti speciali, pensati per mettere intorno allo stesso tavolo studenti, docenti, famiglie, istituzioni ed esperti.

Una mattina per ricordare, supportare, agire

Il convegno segue i tre principi della Giornata mondiale: ricordare chi non c’è più, supportare chi è sopravvissuto e le famiglie che portano il dolore, agire per salvare vite. A introdurre i lavori saranno i saluti di Antonella Manca, Dirigente del Liceo, di Elvira Resta, Referente del Progetto Educazione Salute, di Tonia Erriquez, Presidente della Commissione Welfare del Comune di Lecce, di Ada Scarcia, Presidente di Angeli di Quartiere, e di Roberta Braj, Presidente di R&Ti aps.

Interverranno il Comandante della Polizia Locale di Lecce Donato Zacheo, che aprirà i lavori con i saluti delle istituzioni; io stessa, insieme ad Anna Palmisano, Direttore dell’Automobile Club Lecce, per parlare dei rischi alla guida per gli adolescenti; il Delegato provinciale CONI Gigi Renis, con un parallelo tra il rispetto delle regole nello sport, alla guida e nella vita; e la giornalista del Quotidiano di Puglia Federica Sabato, autrice del libro “ChiAmaLaVita”, che racconterà la cronaca dei reati stradali e delle loro conseguenze.

Il momento più intenso sarà la testimonianza di Giuliana Serino, presidente della sezione di Melendugno dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada e mamma di una vittima della strada. Il suo racconto ci aiuterà a capire quanto ogni nostro comportamento incida, in modo irreparabile, su ciò che ci circonda, e ricorderà ai ragazzi che la vita è un bene troppo prezioso per essere sprecata con distrazioni, leggerezze, alcol e droghe.

La speranza non è un’illusione: ha dei numeri

Nel 2001 le vittime della strada in Italia erano 7.096. Nel 2025 sono state 2.868. In poco più di vent’anni abbiamo evitato migliaia di lutti, e ogni numero in meno è una persona che è tornata a casa, una famiglia che non ha dovuto imparare a vivere con un’assenza. Non è un traguardo: è la prova che la direzione è quella giusta, e che con più educazione, più rispetto e più consapevolezza si può andare ancora più lontano.

I ragazzi che il 16 novembre riempiranno l’Aula Magna saranno gli automobilisti, i ciclisti, i pedoni e i genitori di domani. Se oggi impariamo insieme a loro che un secondo di distrazione pesa più di quanto sembri, e che rispettare una regola è un modo concreto di voler bene agli altri, allora tra qualche anno potremo leggere statistiche diverse. Io lavoro ogni giorno per quel momento. E voglio crederci, insieme a tutta la comunità di Lecce.

Perché la strada più sicura si costruisce quando una comunità intera decide di percorrerla insieme.