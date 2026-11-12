La XXVII edizione del Festival del Cinema Europeo, il programma di venerdì 13 novembre

LECCE – Venerdì 13 novembre, la settima giornata della XXVII edizione del Festival del Cinema Europeo, diretto da Alberto La Monica, si apre con un appuntamento speciale che vedrà protagonista Carlo Verdone, ospite del Festival per inaugurare a Lecce le celebrazioni degli 80 anni dei Nastri d’Argento.

Alle ore 20.30, in sala 1, Carlo Verdone si racconterà al pubblico del Festival in un incontro moderato da Laura Delli Colli, Presidente del SNGCI. A seguire, sarà proiettato Posti in piedi in Paradiso (Italia, 2012, 119′), film diretto e interpretato dallo stesso Verdone, vincitore del Nastro d’Argento 2012 per la commedia. L’iniziativa, promossa dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), inaugura una maratona celebrativa che nei prossimi mesi attraverserà otto festival e sale iconiche italiane, con altrettanti titoli particolarmente amati dal pubblico e premiati nel corso della storia dei Nastri.

«Mi riempie di gioia aprire questa celebrazione per primo grazie al Festival del Cinema Europeo di Lecce con una pellicola corale a me molto cara», ha dichiarato Carlo Verdone, ricordando il film del 2012 che lo vede protagonista insieme a Pierfrancesco Favino, Marco Giallini e Micaela Ramazzotti. Una commedia che affronta il tema dei padri separati in difficoltà economiche, intrecciando divertimento e solitudine, e che conserva ancora oggi tutta la sua attualità.

Il primo appuntamento della maratona degli 80 anni dei Nastri d’Argento conferma inoltre il legame tra il Festival del Cinema Europeo, il SNGCI e la famiglia Verdone, una collaborazione che da diciassette anni promuove a Lecce anche il Premio Mario Verdone, dedicato ai giovani autori del cinema italiano.

Alle ore 18.00, quattro gli appuntamenti: in sala 1, per la sezione I Protagonisti del Cinema Europeo, prosegue la retrospettiva dedicata a Jeremy Irons con And Now… Ladies & Gentlemen di Claude Lelouch (Francia, 2002, 133′), presentato in versione originale con sottotitoli in italiano. In sala 2, per la sezione Cinema & Realtà, sarà proiettato Utopia Europa di Renato Chiocca (Italia, 2026, 70′). Nell’estate del 2025, mentre alle guerre in Ucraina e Palestina si aggiunge l’attacco all’Iran, l’operatore sociale Massimiliano Porcelli parte per il Sunflowers European Tour, un viaggio in bicicletta di 6.000 chilometri da Lisbona ad Atene alla ricerca dell’Europa nascosta dell’economia sociale. Al termine, incontro con il regista.

In sala 3, per il Concorso Ulivo d’Oro – Premio Cristina Soldano, sarà proiettato The Boatman di Simão Cayatte (Portogallo, 2026, 106′), in versione originale con sottotitoli in inglese e italiano. Dopo aver scontato sedici anni di carcere, Joaquim viene rilasciato prima del termine previsto. All’insaputa della famiglia, accetta un lavoro rischioso: trasportare in barca raccoglitori abusivi di vongole lungo il fiume. Spera così di poter comprare alla figlia, da cui si è allontanato, il pianoforte che le aveva promesso tempo prima. Incontro con il regista in sala.

In sala 4, per la retrospettiva dedicata a Jeremy Irons, sarà proiettato M. Butterfly di David Cronenberg (Canada, 1993, 100′), in versione originale con sottotitoli in italiano, uno dei titoli più significativi del percorso cinematografico dell’attore britannico. In sala 5, spazio all’omaggio a Enzo d’Alò con una doppia proiezione: Pipì, Pupù e Rosmarina e Il flauto magico (Italia, Lussemburgo, Francia, 2013, 22′) e Pipì, Pupù e Rosmarina in Il mistero delle note rapite (Italia, Lussemburgo, Francia, 2017, 82′), due opere che restituiscono al pubblico l’universo narrativo e creativo del maestro dell’animazione italiana.

Alle ore 20.00, in sala 2, per la sezione Apulia Screening, sarà presentato Nanù di Andrea Ferrante (Italia, 2026, 101′), alla presenza del regista e del cast. Ambientato in un quartiere popolare del Sud Italia, il film racconta la storia di Nanù, ragazzo che porta cesti di verdura e scrive poesie per Mina, la ragazza che ama fin da bambino. Il suo passo incerto e le sue parole diventano bersaglio di scherno in una comunità dove tutti osservano e giudicano. La madre di Mina vorrebbe darla in sposa a Pelliccia, un malavitoso del paese, mentre Nanù dovrà trovare il coraggio di dare voce al proprio amore, sostenuto dalla madre Rachele e dall’estroso Bombàn, in un mondo che misura il valore delle persone attraverso la forza e il denaro. Sempre alle ore 20.00, in sala 5, per la sezione I Protagonisti del Cinema Italiano, prosegue il percorso dedicato a Luigi Lo Cascio con Buongiorno, notte di Marco Bellocchio (Italia, 2003, 110′), uno dei film più rappresentativi della collaborazione tra l’attore e il regista. In sala 4 prosegue anche la maratona di Festival in Corto, che riunisce i lavori del concorso Puglia Show, del Premio Emidio Greco e della Vetrina del Centro Sperimentale di Cinematografia. In programma 60 anni in due di Renata La Serra (CSC Roma/Puglia Show), Odissea di nessuno di Luca Armocida (CSC Roma), Atlante di Filippo Biasotto, Gabriele Carollo e Massimo Vagliviello (CSC Piemonte), Volturno di Manuel Marini (Premio Emidio Greco), Le ripercussioni del silenzio e le sue violenze di Pierluigi Russo, El alma de alba di Federico E. Cornacchia e Benedetta di Alessandro Spadavecchia, questi ultimi tre in concorso per Puglia Show.

Alle ore 21.00, in sala 3, nuovo appuntamento con il Concorso Ulivo d’Oro – Premio Cristina Soldano con The Last Goodbye di Koldo Almandoz (Spagna, 2026, 90′). Il film racconta le vicende di un uomo che gestisce un’impresa di pompe funebri laica, ha perso la patente per guida in stato di ebbrezza e si innamora di una tirocinante venticinque anni più giovane. Tra una figlia che comincia a mettere in discussione l’immagine del padre e un ex pugile che gli dà la caccia per un debito, la sua vita si trasforma in un susseguirsi di situazioni imprevedibili. Al termine, incontro con il regista.

Alle ore 22.00, in sala 5, per la XVII edizione del Premio Mario Verdone, sarà proiettato Il primo figlio di Mara Fondacaro (Italia, 2025, 92′), uno dei titoli selezionati per il riconoscimento dedicato alle opere prime del cinema italiano. Sempre alle ore 22.00, ultimo appuntamento della giornata con Festival in Corto. In sala 4: Burn It All di Domenico De Feudis (Puglia Show, fuori concorso), Torta di Rose di Tommaso Diaceri (CSC Roma), Ivrea, 1960 di Luca Fiammengo (CSC Roma), Il ritmo della mezzaluna di Mirko Rodio (CSC Lombardia), Averno di Filippo Maria Pontiggia (Premio Emidio Greco), Puca di Sara Scalera, Bastardo di Federico Mudoni e Tal vez en otra vida di Renata La Serra, questi ultimi tre fuori concorso per Puglia Show. Anche per questa giornata sono previsti gli incontri con i registi.

Il Festival del Cinema Europeo, ideato e prodotto dall’Associazione Culturale “Art Promotion”, è realizzato con il sostegno di risorse del Fondo di Rotazione 2021-2027 nell’ambito della Linea di intervento 6.2 ‘Valorizzazione e promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti’, “Avviso pubblico finalizzato sostenere progetti di festival, rassegne e premi nel settore cinematografico e audiovisivo di rilievo regionale, nazionale e internazionale da realizzarsi sul territorio regionale nel triennio 2025-2027” – Sezione Economia della Cultura della Regione Puglia, e con il contributo di Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema e del Comune di Lecce.

Il Festival del Cinema Europeo, riconosciuto dal Ministero della Cultura “manifestazione d’interesse nazionale”, è membro dell’Associazione Festival Italiani di Cinema, si pregia del Patrocinio di Apulia Film Commission, Provincia di Lecce, Università del Salento, e della collaborazione di Centro Sperimentale di Cinematografia, S.N.G.C.I., FIPRESCI, S.N.C.C.I., Centro Nazionale del Cortometraggio.