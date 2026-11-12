Mercato bisettimanale, apertura straordinaria in tre domeniche

LECCE – Il mercato bisettimanale di Lecce recupera le giornate perse e apre – straordinariamente – in tre domeniche.

Gli operatori ambulanti allestiranno le bancarelle domenica prossima, 15 novembre, e le domeniche 6 e 20 dicembre.

L’amministrazione comunale ha accolto la richiesta dei lavoratori di avere la possibilità di recuperare le giornate di mercato sospese il 24 e 28 agosto scorso, in occasione dei festeggiamenti per i santi patroni, quando l’area mercatale era stata occupata dal luna park. Non solo. Non si potrà allestire gazebo e bancarelle pure venerdì 25 dicembre, festività del Santo Natale. Per questo, sono state autorizzate le tre aperture straordinarie, in considerazione del fatto che la legge regionale 24 del 16 aprile 2015 prevede che i Comuni possano stabilire deroghe a carattere transitorio in materia di svolgimento del commercio su aree pubbliche.

<Abbiamo ritenuto di assicurare un’adeguata tutela dei consumatori, con particolare riguardo all’approvvigionamento, al servizio di prossimità, all’assortimento e alla sicurezza dei prodotti – spiega l’assessore alle Attività produttive, Maria Gabriella Margiotta – Ma abbiamo guardato anche alla necessità di garantire un equilibrio tra le diverse forme di vendita, a tutela degli operatori commerciali del mercato bisettimanale. L’apertura del mercato nei giorni di domenica 15 novembre, 6 e 20 dicembre, può essere anche motivo di aumento dei flussi economici, in quanto potrebbe assicurare la presenza di tutti gli operatori commerciali, viceversa impegnati nei mercati in altri comuni>.