Divampano le fiamme in camera da letto e una coppia finisce in ospedale

Lecce – Incendio in un’abitazione per cause in corso di verifica e due persone finiscono in ospedale.

L’episodio si è verificato durante la notte appena trascorsa: alle ore 4:10, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale è intervenuta a Lecce, in via Bolzano, , una parallela di via di Leuca, per un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione.

Le fiamme hanno interessato, in particolare, la camera da letto dell’appartamento. All’interno dell’abitazione si trovava una coppia, un uomo di nazionalità tunisina e una donna di nazionalità croata. Entrambi sono stati soccorsi e affidati al personale sanitario del 118, intervenuto sul posto.

Per l’inalazione dei fumi della combustione, i due sono stati trasportati in ospedale, al Vito Fazzi, per gli accertamenti e le cure del caso.

I Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio, messo in sicurezza i locali e verificato le condizioni dell’abitazione.