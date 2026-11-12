Nuove sonorità pop-elettroniche per Veetti: fuori a mezzanotte “Goodnight”

Una corsa nella notte senza una meta precisa, tra adrenalina, desiderio ed eccessi. Esce venerdì 13 novembre su tutte le piattaforme digitali “Goodnight”, il nuovo singolo di Veetti, nome d’arte del cantautore Simone Vitti, artista nato a Napoli ma cresciuto a Lecce.

Il brano racconta un’esperienza intensa e instabile, trasformando il viaggio notturno nella metafora di un’altalena emotiva:dall’euforia del momento alla perdita di controllo, fino a quella sensazione di vuoto che segue ogni picco. Con immagini dirette e atmosfere cupe, la traccia indaga il confine sottile tra il sentirsi invincibili e il ritrovarsi improvvisamente smarriti. Sul piano sonoro, “Goodnight” segna un’evoluzione più energica nel percorso dell’artista, muovendosi in una dimensione pop ed elettronica senza perdere la cifra introspettiva e cinematografica della sua scrittura. Il testo porta la firma dello stesso Vitti insieme a Damiano Mulino, che ne ha curato anche la produzione affiancato da Gabriele Solazzo.

Classe 1997, Veetti ha costruito la propria identità artistica a Lecce grazie alla sinergia con un collettivo di giovani creativi, lavorando non solo sulla musica ma sull’intero immaginario visivo che accompagna ogni uscita. Dopo aver mescolato R&B, pop ed elettronica in brani come “Vetri di Lacrime”, “Pantaloni Bucati”, “Lievito”, “Rigel” e nell’EP “Nel caso non dovessimo rivederci”, il cantautore aveva inaugurato una nuova fase di maturità espressiva già nel corso del 2026 con il singolo “Origini”, di cui “Goodnight” rappresenta il naturale passo successivo.