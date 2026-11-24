SALENTO – Domani, mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le città di Gallipoli e Lecce si uniscono nel segno dell’arte e dell’impegno civile con l’iniziativa “Passi in cartapesta… passi in libertà”. Al centro della giornata vi sono due installazioni monumentali raffiguranti le Scarpe Rosse, realizzate in materiale ligneo e cartapesta dai giovani artigiani del sodalizio gallipolino DoGroup sotto la guida del maestro cartapestaio Roberto Perrone, in arte Pero. Le opere rappresentano il primo atto concreto del gemellaggio culturale e artistico avviato dalle due amministrazioni per tutelare e rilanciare la tradizione della cartapesta salentina.

Il programma degli appuntamenti si aprirà domani mattina alle ore 11:00 a Gallipoli, in Piazza Carducci, dove si terrà il primo momento istituzionale con gli interventi del Sindaco di Gallipoli, Flavio Fasano, e della Sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, alla presenza delle scuole della città. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17:00, i due primi cittadini si ritroveranno a Lecce, in Piazza Sant’Oronzo presso il Sedile, per l’esposizione della seconda installazione nell’ambito della seconda edizione di “Oltre il Silenzio”, evento organizzato dal Comune di Lecce e dalla Commissione Pari Opportunità in collaborazione con il direttore del MUST, Fernando Bonocuore. Nel capoluogo la cittadinanza sarà invitata a lasciare messaggi di solidarietà all’interno delle sculture, in una serata animata da performance artistiche, musica, danza, letture e momenti di riflessione che vedranno protagonisti gli studenti del Liceo Classico Musicale “G. Palmieri”, associazioni e professionisti del territorio. Al termine dell’iniziativa, l’opera leccese entrerà a far parte dell’esposizione permanente del Museo Storico della Città, affinché il messaggio resti vivo tutto l’anno.

«La violenza contro le donne è una piaga inaccettabile che richiede una presa di posizione netta, quotidiana e senza alcuna esitazione da parte delle istituzioni e dell’intera società» dichiara il Sindaco di Gallipoli, Flavio Fasano. «Per questo abbiamo accolto con entusiasmo la proposta della sindaca Adriana Poli Bortone di dar vita a un gemellaggio nel segno della cartapesta, scegliendo di mettere subito la nostra identità culturale al servizio di una battaglia di civiltà irrinunciabile: dire basta a ogni forma di sopruso, prevaricazione e violenza di genere. Il lavoro straordinario compiuto dai nostri giovani artigiani dimostra quanto l’arte possa farsi strumento potente di denuncia e messaggio di libertà, soprattutto coinvolgendo le scuole per educare le nuove generazioni al rispetto e alla parità».

«Questo percorso condiviso con Lecce nasce da una condanna comune e ferma contro la violenza, ma non si esaurisce con le celebrazioni del 25 novembre e rappresenta il primo passo di un’alleanza strategica più ampia» prosegue il Sindaco Fasano. «Nelle prossime settimane lavoreremo alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa, coinvolgendo anche la Camera di Commercio, per unire la scuola leccese e la tradizione gallipolina dei carri allegorici e dei pupi di fine anno. L’obiettivo è progettare insieme il futuro attraverso scambi culturali per il Carnevale, il sostegno alla Biennale della Cartapesta e la creazione di una vera e propria Scuola della Cartapesta capace di valorizzare i nostri talenti e l’intero territorio salentino».