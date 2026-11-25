LECCE – Un fratello e una sorella, un dialogo mai avvenuto, il respiro che scandisce il tempo. Domenica 29 novembre (doppia replica alle 19:00 e 20:45 | ingresso 10 euro – ridotto 8 euro | info e prenotazioni 3894755191 – 3277372824 | principioattivoteatro.it) alle Manifatture Knos in via Vecchia Frigole 36 a Lecce la quarta edizione di Altre Latitudini prosegue con l’anteprima di 8 minuti e 46 secondi, una produzione del Centro Teatrale Aperto Io Ci Provo con Giuseppe Semeraro e Paola Leone, che firma anche la regia, e la visual art e le fotografie di Alessia Rollo. Ispirato al romanzo Storia di un oblio di Laurent Mauvignier, che racconta di un uomo ucciso per una lattina di birra, lo spettacolo intreccia letteratura, antropologia e cronaca. Il titolo evoca il tempo in cui la vita abbandona un corpo. Attraverso le vicende di Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi, George Floyd e Abderrahim Fakir, la narrazione affronta gli abusi di potere e i meccanismi del capro espiatorio. Senza spettacolarizzare il dolore, la messinscena si affida alla relazione tra gli interpreti e alle fotografie proiettate per interrogarsi sul rapporto tra giustizia, responsabilità e dignità umana, denunciando i sistemi che, per preservare sé stessi, finiscono per dimenticare le persone. La rassegna Altre Latitudini è ideata e organizzata da Principio Attivo Teatro, con la direzione organizzativa di Raffaella Romano e Adamo Toma in collaborazione con Manifatture Knos, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia (Intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021-2027).

Domenica 6 dicembre (ore 19:00 – ingresso 10 euro, ridotto 8 euro) la rassegna si conclude con l’anteprima di UnoUno. La cantata dell’eroe, scritto e interpretato da Ippolito Chiarello, con Bruno Galeone alla fisarmonica, scenografia e oggetti di scena di Egle Calò, costumi di Lilian Indraccolo e luci di Marco Oliani. Tra musica, poesia e narrazione, prende forma una sorta di moderna Odissea, un viaggio che diventa rito, memoria e invito all’accoglienza. Protagonista è un direttore d’orchestra di una banda di paese, officiante e musicista, che accompagna il pubblico lungo il percorso di un uomo costretto ad abbandonare la propria terra per cercare altrove una possibilità di futuro. La vicenda si ispira alla storia vera di Mohammed Ibrahim Ali, partito dal Sudan all’età di tredici anni e arrivato in Italia dieci anni dopo, diventato cieco a causa delle torture subite. Il suo cammino, segnato da sofferenze, incontri e trasformazioni, diventa simbolo di una condizione condivisa: quella di esseri umani da sempre in movimento, alla ricerca di nuovi approdi. Lo spettacolo – prodotto da Nasca Teatri di Terra ETS, con il sostegno di GUS – Gruppo Umana Solidarietà, TRAC Residenze teatrali Puglia e Campsirago Residenza – è un omaggio a chi non c’è più e a chi è riuscito a sopravvivere, ma anche un’esortazione a riconoscere nell’altro una storia che potrebbe appartenerci.

I LABORATORI

Il programma di Altre Latitudini si completa con due percorsi dedicati alla formazione e alla sperimentazione teatrale, ospitati fino a giugno dalle Manifatture Knos: Sacro un laboratorio esperienziale condotto da Silvia Lodi, rivolto a tutte le persone dai 18 anni, pensato sia per chi si avvicina per la prima volta al palcoscenico sia per chi desidera approfondire il proprio percorso artistico, e Senza confini, laboratorio di teatro, lettura ad alta voce e movimento a cura di Cristina Mileti per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni.