Dopo oltre due anni di processo con il braccialetto elettronico, 52enne assolto dall’accusa di stalking

SALENTO – È accaduto a A.M. nato in Serbia il 9 agosto 1984 ma residente a Lecce che, secondo l’accusa, tra il 2021 e il 2024 avrebbe reiteratamente posto in essere una sequenza persecutoria nei confronti D.A.M., di 31 anni, consistita in minacce, aggressioni, appostamenti, offese, minacce di ricorso all’acido e interferenze nella relazione della persona offesa con il nuovo compagno. Una specifica imputazione riguardava anche lesioni personali aggravate, riferite ad una aggressione del 22 aprile 2024. Tutte le condotte venivano riportate nella denuncia della D.A.M. dopo l’accadimento aggressivo dello schiaffo dell’aprile 2024 scattava la misura del braccialetto elettronico emessa dal Gip presso il Tribunale di Lecce.

Invano l’indagato chiedeva al Tribunale del riesame la revoca del macchinario giudiziario di controllo a distanza.

A. M. aveva chiesto al riesame – per il tramite del suo difensore, Avv. Federico Mazzarella De Pascalis – di estrapolare, approfondendole e valorizzandole, le conversazioni telefoniche rinvenibili sul suo cellulare.

L’imputato protestava che proprio le conversazioni telefoniche avrebbero potuto agevolmente dimostrare che non vi erano le aggressioni e le minacce, prima e dopo la cessazione della relazione, denunciate dalla parte offesa, ma solo dei rapporti molto conflittuali, partecipati, con comunicazioni reciproche, risposte della persona offesa, insulti e minacce provenienti dalla stessa persona offesa, momenti di dialogo e di riavvicinamento, richieste di chiarimento, discussioni legate alla fine della relazione e una forte conflittualità bilaterale.

A. M. non ha mai negato (nemmeno in udienza) di avere perso il controllo la sera del 22 aprile 2024 e di aver colpito con uno schiaffo la sua ex compagna quando ha scoperto la convivenza con un’altra persona, ma contestava vibratamente di non avere mai posto in esse altre condotte aggressive e minacciose nei confronti della D.A.M.

La ragazza aveva poi nel corso dell’istruttoria dibattimentale ritirato la querela (probabilmente rendendosi conto della gravità delle conseguenze giudiziarie ciui esponeva l’ex compagno), ma il Tribunale di Lecce in composizione monocratica si vedeva costretto a rigettare la richiesta di immediata improcedibilità a causa di una disposizione di legge che vieta la remissione della querela se un reato connesso allo stalking è aggravato, ancorché sia aggravato anche solo dallo stalking stesso!

Un circolo vizioso normativo che la difesa di A. M. eccepiva essere incostituzionale per lesione di un evidente principio di offensività.

Il Tribunale tuttavia non riteneva rilevante e manifestamente fondata l’eccezione.

Le traversie di A.M continuavano, anche perché la donna, sentita come testimone, benché con molte imprecisioni, sostanzialmente non smentiva le accuse contenute nel capo di imputazione.

Solo la prudenza del Tribunale di Lecce in composizione monocratica (dr. Giannone) permetteva finalmente di estrapolare – facendone oggetto di apposita perizia – le conversazioni telefoniche contenute nel cellulare di A.M.

Le telefonate persuadevano il giudice della insufficienza e contraddittorietà della prova circa la condotta persecutoria denunciata.

Così il Tribunale, ieri 13 novembre, finalmente disponeva la liberazione dal braccialetto elettronico contestualmente all’emissione di sentenza di assoluzione di A.M. per non avere commesso il fatto di Stalking nonché di non luogo a procedere per prescrizione delle lesioni per intervenuta remissione della querela.