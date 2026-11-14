Michelangelo Schipa ed il triste oblio della memoria

In via Palmieri, nel cuore della Lecce antica, in quella che fu la sua casa, si è persa traccia della targa, in pietra leccese, che l’Amministrazione provinciale volle dedicare al Prof. Michelangelo Schipa (1854-1938), insigne storico, nel 1952, in occasione delle Celebrazioni salentine.

Quella targa, come ha ricordato il compianto ing. Gianni Carluccio nel suo prezioso archivio, riportava la seguente trascrizione:

“IN QUESTA CASA NACQUE / MICHELANGELO SCHIPA / E QUI L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERRA D’OTRANTO / FIERA DI LUI / CELEBRANDOSI PER LA RPIMA VOLTA NEL MCMLII / I PIU’ ILLUSTRI FIGLI DEL SALENTO / NE VOLLE INCISO NELLA PIETRA IL NOME ONORATO / A RICORDO PERENNE / DEL CITTADINO INTEGERRIMO DELLO STUDIOSO INSIGNE”.

Ma chi fu Michelangelo Schipa ?

Correva l’anno 1868 quando, nel liceo leccese “Giuseppe Palmieri”, noto per i suoi fasti ottocenteschi, fu indetta, come da tradizione, una pubblica festa letteraria, inaugurata dal severo professore Morelli, temutissimo docente di filosofia.

Quel giorno vennero lette poesie e prose e tra i premiati apparve, per la prima volta, un timido studente, dallo sguardo intenso, del secondo anno del ginnasio.

Era Michelangelo Schipa, un predestinato, la cui bravura fu notata, al termine degli anni liceali, anche dal Duca Sigismondo Castromediano che si adoperò per fargli ottenere una borsa di studio da parte della Provincia di Lecce, affinché potesse proseguire gli studi a Napoli, dove si era precedentemente trasferito il fratello Giuseppe, noto compositore e docente di pianoforte presso il Conservatorio.

Laureatosi nel 1878 nella Facoltà di lettere, fu alunno prediletto del De Sanctis e del Settembrini, dello Spaventa e del De Blasiis.

Dagli Atti della Seduta del 19.12.1880 dell’Accademia Nazionale dei Lincei, tenutasi a Roma in Campidoglio, apprendiamo che venne fatta una Menzione Speciale di un suo lavoro. Aveva appena 26 anni.

Docente ordinario, dal 1904 al 1929, di Storia Moderna nell’Ateneo napoletano, membro di prestigiose Accademie, Michelangelo Schipa fu Presidente della Società Storica Napoletana (dal 1914 al 1934) e diresse per lunghi anni l’Archivio Storico Napoletano, collaborando ai maggiori periodici storici.

Benedetto Croce nella sua “Storia del Regno di Napoli” (Laterza,1925), gli dedicò le seguenti intense parole : “ALL’AMICO / MICHELANGELO SCHIPA / CHE L’INTERA VITA HA CONSACRATA / A ILLUSTRARE LA STORIA / DEL MEZZOGIORNO D’ITALIA / Maggio MCMXXIV”.

Straordinario fu l’apporto dato all’esplorazione ed alla comprensione del Medio Evo premonarchico e monarchico dell’Italia meridionale.

Ma anche nello studio delle origini del Risorgimento nell’Italia in genere e nel Mezzogiorno in particolare, fu un iniziatore.

La sua produzione scientifica fu imponente e non è possibile darne conto in queste poche righe. Diede alla luce, in circa sessant’anni di attività, sedici volumi ed una lunghissima serie di articoli e recensioni, volti ad illustrare, con ricchezza insuperata di analisi, la storia del Mezzogiorno.

La scuola fu la sua passione dominante. Per la particolare serietà delle sue lezioni, ogni volta meticolosamente preparate, era considerato austero.

Nell’aula di storia la sua figura elegante, dalla voce sempre gentile, emanava un’aura di assoluta autorevolezza. Dietro quella severa parvenza si celava una profonda umanità. La sua casa accoglieva quanti erano desiderosi di apprendere.

Aiutava, spronava, consigliava, pur lasciando nei suoi allievi quella libertà necessaria per manifestare la propria inclinazione.

Come ebbe a sottolineare Aurelio Marena nel saggio “Ricordando Michelangelo Schipa”, in Archivio Storico Pugliese, 1971, p.347 : “Insegnava e creava: nell’attività scientifica il metodo; nell’alunno il futuro docente. Ognuno di noi si sentiva autorizzato a trarre qualche cosa di buono dalle lezioni del Maestro, sia nel campo della cultura, sia in quello della propria formazione didattica”.

Il Maestro fu consapevole del frutto del suo magistero, era orgoglioso che nella sua scuola si fossero formati valenti studiosi, ottimi insegnanti.

Con commozione d’animo, in quella che fu la sua ultima lezione nell’Ateneo napoletano, affermò con un tremito di voce: ” Non da antenati, ma da questi discendenti, da questa prole mia intellettuale io riconosco e ripeto la nobiltà mia. E ne vado fiero”.

Duole, purtroppo, il constatare che in via Palmieri, lì dove fu la sua casa, l’ epigrafe, che avrebbe dovuto ossequiarne la memoria, sia da tempo un quadro vuoto, corroso dal tempo e dall’indifferenza.