Food blogger in vetrina: torta salata con rose di peperoni di Sara Morabito

Raddoppia l’appuntamento con la rubrica “Food blogger in vetrina” e questo mercoledì incontriamo la food blogger Sara Morabito, classe ’89, che di se stessa dice: “Non cucino per passione… ma mangio per amore! Adoro il mondo del food e tutto ciò che gira intorno. Ho una passione anche per le scarpe e la mia giornata non parte bene senza un caffè amaro!”

Sara cura il blog I Gastronauti https://gastronauticucina.blogspot.it/ e condividerá la ricetta della Torta salata con rose di peperoni.

Come nasce l’idea di aprire un blog?

Sono sempre stata affascinata dal mondo di Instagram e una città come Milano offre molti spunti e locali interessanti. Con mio cugino abbiamo deciso di iniziare quest’attività per esprimere le nostre passioni: la cucina e le ottime cene nei ristoranti che frequentiamo!

Mi piace molto scrivere e l’idea di poter condividere ricette e ristoranti con le persone mi ha

convinto ad iniziare questo percorso.

Cosa significa essere una food blogger?

Di sicuro non è paragonabile ad un lavoro, ma tempo e lavoro ne servono per cercare di proporre contenuti nuovi e interessanti!

Cerco di pubblicare almeno un post a settimana, poi non essendo il mio lavoro “vero”, va da sé che non sempre è così. Dietro la stesura del post va via tempo per la scrittura e soprattutto per sistemare le foto da inserire all’interno dell’articolo. Sia per i ristoranti che per le ricette cerchiamo di variare sulla tipologia del ristorante/ingrediente della ricetta, ecc.

Ho partecipato finora a qualche iniziativa tra blogger, molto carino è “L’ingrediente in comune” ogni mese si fa un sondaggio per scegliere un ingrediente e tutti pubblicano

contemporaneamente la ricetta scelta con quell’ingrediente insieme ai link delle altre.

Quali sono le tue linee guida in cucina?

Pubblichiamo ricette che prima proviamo e mangiamo noi, quindi sono esclusi a priori gli

ingredienti che non ci piacciono. Non abbiamo un focus particolare come senza glutine o altro.

Cerchiamo di mixare piatti tradizionali, che spesso per chi si approccia alla cucina possono

essere utili, con piatti più particolari o che arrivano dall’estero.

Ti ispiri a qualcuno quando realizzi le tue ricette?

Io seguo la parte sui ristoranti e la mia grande ispirazione è una ragazza di nome Francesca con un profilo Instagram molto attivo su Milano @amilanopuoi, mentre per le ricette mi piace molto Chiara Maci e Le ricette di Misya, sono sempre molto attiva per trovare nuovi personaggi interessanti, Instagram su questo è molto utile!

Quali traguardi ti sei prefissata?

Ero partita con molte aspettative e “sogni”. Diciamo che ora dopo quasi un anno mi sono

ridimensionata. Non credo che questo diventerà mai un lavoro “vero” per me. Con vero intendo che mi permetta di mantenermi. Lo vivo come una grande passione e hobby. Mi piace scrivere i post e quindi lo faccio volentieri! Stacco dalla mia routine quotidiana lavorativa. Mi piacerebbe diventare un punto di riferimento, magari su Milano per consigli su ristoranti e su local interessanti che meritano una visita.

Torta salata con rose di peperoni

Ingredienti:

• Un foglio rotondo di Pasta brisè

• 2 peperoni gialli e 2 peperoni rossi

• 1 pomodoro

• 200 g circa di formaggio (scamorza o similare)

• Capperi e pan grattato per guarnizione

Procedimento:

Iniziate tagliando i peperoni a falde e posateli su una teglia. Salate, pepate, e irrorate con olio di oliva;

Posateli in forno a 180° per 20 minuti (regolatevi con il vostro forno per il tempo,

devono ammorbidirsi fino a permettervi di piegarli agevolmente);

Una volta pronti lasciateli raffreddare un po’;

Nel frattempo tagliate il formaggio a fettine abbastanza grosse;

Posizionate un pezzo di formaggio all’estremità di ogni falda di

peperone e arrotolate per creare un involtino;

Preparate la pasta brisè in una teglia e bucherellate con una

forchetta il fondo;

Iniziate poi a posizionare all’interno gli involtini di peperoni

divertendovi a giocare un po’ con i colori;

I buchi che vi rimangono riempiteli con le fettine di pomodoro;

Una volta composta, spargete dei capperi sulla sommità e una

spolverata di pan grattato;

Se necessario, aggiustate di sale e pepe e irrorate ancora con un

goccio d’olio.

Ultimo step, torta in forno a 180° per 30/40 minuti…

et voilà la cena è servita!

a cura di Claudia Forcignanò