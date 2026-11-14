Torre dell’Orso più green: partiti i lavori sul lungomare. Nuovi camminamenti lungo le falesie a Sant’Andrea

MELENDUGNO – La parola d’ordine è rinaturalizzare: ossia restituire alla natura quello che l’uomo si è preso, creando un nuovo spazio dove sarà gradevole sostare e ammirare il mare tra fiori, prati e alberi.

Con questo spirito sono partiti da alcuni giorni i lavori per il rifacimento del lungomare Nord di Torre dell’Orso.

Il Comune di Melendugno, guidato dal sindaco Maurizio Cisternino, si è aggiudicato oltre due milioni di euro provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) Brindisi-Costa Adriatica. Il progetto denominato: “Infrastruttura verde tra Torre dell’Orso e Torre Sant’Andrea” riguarda sia il lungomare Nord di Torre dell’Orso che il paesaggio rurale di Torre Sant’Andrea e prevede una spesa di 2.187.508,75.

“Siamo orgogliosi di aver dato il via ai lavori di rifacimento del lungomare Nord a Torre dell’Orso, che cambierà totalmente volto: sarà più green, sostenibile e accessibile con spazi più gradevoli e vivibili per le nostre concittadine e concittadini, i tanti villeggianti che hanno casa nelle nostre marine e i turisti, che ogni anno ci vengono a trovare – dichiara il sindaco, Maurizio Cisternino – Tutta la riprogettazione prevede l’impiego di materiali in armonia con il contesto paesaggistico”.

Annuncia il vicesindaco, con delega ai Lavori Pubblici e Patrimonio, Mauro Russo: “Sarà un bel balzo in avanti per Torre dell’Orso, dove gli interventi di riqualificazione sono stati continui: dalla sistemazione dell’ingresso principale a piazza della Luna, dal Parco giochi per i bambini, in piazza Salvo d’Acquisto, sino alla creazione di un’area verde attrezzata nel boschetto Sentinella. Oggi abbiamo dato il via all’intervento più importante che vede l’intero rifacimento del lungomare Nord per tre chilometri quadrati, con opere di rinaturalizzazione e rifacimento della pavimentazione e di tutti gli impianti”.

Ma vediamo quali sono gli interventi previsti: sarà lasciato più spazio alla falesia dove saranno piantumati prati, fiori e alberi ad alto fusto con un apparato radicale superficiale. Il muretto a secco che attualmente delimita il lungomare dalla falesia sarà abbattuto e, al suo posto, sorgerà una ringhiera in corten, un materiale capace di resistere alla salsedine e ai venti marini e che più invecchia, più diventa pregiato. Vi sarà anche un’area parco giochi per i bambini. La pavimentazione sarà effettuata con pietra di Trani e di Soleto e sarà delimitata da cordoli. Infine molta attenzione sarà riservata all’illuminazione che sarà telecomandata con wi fi e studiata per adeguarsi all’intensità della luce naturale. La luce sarà diffusa non solo dai pali alti, ma anche da punti bassi per dare una maggiore gradevolezza visiva. Sono previsti percorsi per i non vedenti e zero barriere architettoniche. Lungo la via Bellavista, tra la torre e il Belvedere, sorgerà una piazza.

I lavori, iniziati il 26 ottobre scorso dovranno essere consegnati esattamente tra un anno per un importo a base d’asta di un milione e 635mila euro. Ditta aggiudicataria la Guglielmo Costruzioni srl. Responsabile unico di procedimento è l’ ing. Pietro Millefiori. Progettazione esecutiva a cura di G&D Engineering srl.

CAMMINAMENTI E RIPRISTINO DEL MURETTO A SECCO A TORRE SANT’ANDREA SUD

Gli interventi riguardano anche Torre Sant’Andrea Sud dove è prevista la creazione di camminamenti lungo le falesie con il ripristino dell’antico muretto a secco, che risulta, per larghi tratti diruto. L’obiettivo è rispettare la natura e il paesaggio rendendolo più armonioso e allo stesso tempo facilmente fruibile da tutti per un nuovo Patto tra Uomo e Natura.