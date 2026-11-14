Paura all’alba: un automobilista perde il controllo e si schianta contro il muro di una villetta

Ruffano (Lecce) – Lo schianto violento e ovviamente tanta paura questa mattina, alle prime luci dell’alba, a Ruffano, dove si è verificato un incidente stradale autonomo.
Per cause ancora in corso di accertamento, un automobilista – a bordo della vettura era solo – ha improvvisamente perso il controllo. La marcia del veicolo è terminata in modo rocambolesco contro una villetta della zona, dopo aver abbattuto violentemente il muro di cinta adiacente alla proprietà privata.
L’impatto, come detto, è stato particolarmente violento. Scattato immediatamente l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica per prestare i primi soccorsi al conducente ferito. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza all’ospedale di Casarano, dove è stato ricoverato in codice giallo. Fortunatamente, nonostante la dinamica spettacolare e i danni ingenti riportati dalla struttura e dal veicolo, le condizioni della persona coinvolta non desterebbero particolari preoccupazioni.
Presenti sul luogo del sinistro anche i Carabinieri del Radiomobile di Casarano, che hanno eseguito i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità in sicurezza.
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