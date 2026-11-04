Droga e oltre 10mila euro in casa, arrestato un 24enne per spaccio di hashish e cocaina

Lecce – Aveva in casa droga, nello specifico hashish e cocaina, e oltre 10mila euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. Per questo un 24enne di Lecce è finito agli arresti domiciliari. Nell’ambito di predisposti e mirati servizi di polizia giudiziaria volti alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato, nel pomeriggio dello scorso 2 novembre, ha arrestato il giovane per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Lecce, all’esito di un’attività di osservazione sul giovane sul quale c’erano sospetti che potesse nascondere all’interno della propria abitazione sostanza stupefacente pronta allo smercio, hanno proceduto ad una perquisizione personale e domiciliare nei suoi confronti che ha consentito di rinvenire nella cucina e nella stanza da letto due panetti di hashish per un totale di 180 grammi, più 5,35 grammi di cocaina.

È stato, inoltre, trovato vario materiale per la suddivisione in dosi ed il confezionamento della droga, 2 bilancini di precisione e la somma in contanti di oltre 10mila euro in banconote di vario taglio.

All’esito delle indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Lecce, il 24enne è stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e, al termine degli atti di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove è stato ristretto in regime di arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.