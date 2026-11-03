Economia, Minerva: “Lecce traina la crescita pugliese grazie ai servizi”

“I dati sul valore aggiunto provinciale del 2025, diffusi dal Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere, certificano la grande vitalità della provincia di Lecce, che si posiziona prima in Puglia per crescita economica con un incremento dell’1,94% e un valore aggiunto complessivo di 15,64 miliardi di euro. È un risultato che ci inorgoglisce e che dimostra come il Salento sia un motore fondamentale per l’intera regione, capace di distinguersi anche in una congiuntura economica nazionale complessa”. Lo dichiara in una nota il capogruppo del PD Stefano Minerva, commentando l’ultimo report sull’economia pugliese.

“Il primato leccese – spiega Minerva – è spinto in modo decisivo dalla straordinaria performance dei servizi e del terziario avanzato. Con un +3,44% di crescita nelle attività finanziarie, immobiliari e professionali, il nostro territorio dimostra di avere un tessuto imprenditoriale dinamico e innovativo, capace di evolversi e di generare valore ben oltre i settori tradizionali”.

“Come forza di governo – sottolinea il capogruppo PD – leggiamo questi dati con la consapevolezza di chi lavora ogni giorno per supportare tutti i comparti produttivi. Sappiamo che settori storici e fondamentali come l’agricoltura stanno affrontando sfide e transizioni delicate, ma proprio per questo la Regione Puglia ha già messo in campo una strategia di rilancio fortissima. Attraverso le misure del CSR, stiamo investendo con decisione su bandi strategici come quello per l’insediamento dei giovani agricoltori e quello per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti”.

“A questo – conclude Minerva – si aggiungono i 30 milioni di euro ricavati grazie all’importante lavoro dell’assessore Paolicelli, risorse preziose destinate al reimpianto degli agricoltori colpiti da Xylella. Si tratta di misure concrete che daranno nuova linfa alla regione e permetteranno al nostro comparto agricolo di riposizionarsi con forza e competitività sui mercati”.