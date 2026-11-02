Lecce, il maltempo prolunga le chiusure: anche martedì stop a cimitero, parchi e Campo Montefusco

LECCE – Cancelli chiusi anche martedì 3 novembre: per l’intera giornata resteranno inaccessibili la Villa Comunale, il Parco del Galateo, il Cimitero comunale, il Campo Montefusco, il Parco delle Cave e il Parco di Belloluogo. Il maltempo continua a condizionare la vita della città e prolunga le misure precauzionali nei luoghi maggiormente esposti ai rischi delle precipitazioni e del vento. L’ultimo aggiornamento pubblicato dalla Protezione civile comunale indica un’allerta arancione fino alle 6 di martedì, seguita dal passaggio al livello giallo: una riduzione della criticità che non coincide, dunque, con la fine delle condizioni di instabilità. Per domani il quadro meteorologico riportato sul portale comunale prevede precipitazioni sparse, anche sotto forma di rovescio o temporale, con quantitativi generalmente moderati. Sui settori costieri soffieranno venti forti settentrionali, destinati ad attenuarsi nel pomeriggio, mentre le temperature non subiranno variazioni di rilievo.

Ancora difficili le condizioni del mare: lo Ionio è previsto agitato, tendente a molto agitato, mentre l’Adriatico passerà da molto mosso a mosso. Elementi che richiedono prudenza soprattutto lungo il litorale e nelle aree alberate. La nuova giornata di chiusura del cimitero arriva dopo quella del 2 novembre, coincisa con la commemorazione dei defunti, e si accompagna alle proteste di alcuni cittadini giunte in redazione. Chi ha segnalato il proprio disappunto ha ritenuto ingiusto impedire l’accesso proprio nella ricorrenza dedicata al ricordo dei propri cari, quando la visita alle tombe rappresenta un appuntamento particolarmente sentito. Un malcontento legato al valore della giornata, mentre il provvedimento comunale è stato adottato per tutelare l’incolumità dei visitatori durante l’allerta. Per il 2 novembre Palazzo Carafa aveva disposto anche la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e la sospensione dei mercati di via Bari e piazza Libertini, attivando il Centro operativo comunale per coordinare gli interventi e monitorare le situazioni di rischio, con particolare attenzione a Torre Chianca e alla foce del bacino Idume.

Per martedì 3 novembre la chiusura dei sei spazi resterà invece in vigore per tutta la giornata, anche dopo il passaggio dell’allerta da arancione a gialla. Resta l’invito alla cittadinanza a limitare gli spostamenti non necessari, evitare parchi e zone alberate e non attraversare sottopassi allagati: precauzioni richiamate dal Comune per ridurre l’esposizione ai pericoli durante i temporali e accompagnare queste ore di maltempo con la massima attenzione.