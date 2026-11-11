La seconda edizione di Digeat Festival chiude con il manifesto “Magnifica Digitalità”

LECCE – Un Manifesto per riportare la persona, la responsabilità e il pensiero critico al centro della trasformazione digitale. È il risultato principale della seconda edizione di DIGEAT Festival, che dal 5 all’8 novembre ha riunito tra Lecce e Gallipoli rappresentanti delle istituzioni, autorità di garanzia, professionisti, imprese, università e studenti. Si chiama “Magnifica Digitalità” ed è il documento nel quale si riconosce il progetto culturale ed editoriale DIGEAT, con una proposta per affrontare lo sviluppo tecnologico senza rinunciare alla tutela dei diritti e alla centralità dell’essere umano. Già sottoscritto da numerosi relatori e partecipanti, sarà portato all’attenzione delle istituzioni e costituirà la base di un Libro Bianco con proposte operative per il sistema Paese.

I NUMERI DELLA II EDIZIONE

Dedicata al tema “Io, Umano. Giorni di un futuro passato”, la seconda edizione ha registrato circa 1.000 partecipanti in presenza, 50 eventi tra formazione e divulgazione, di cui 40 gratuiti, oltre 250 relatori e una media di circa 300 utenti online per gli appuntamenti trasmessi in streaming. Quattro giornate di confronto sui temi dell’intelligenza artificiale, della protezione dei dati, degli archivi digitali e delle nuove regole per la governance tecnologica.

Tra i relatori Pasquale Stanzione, presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, insieme al segretario generale Luigi Montuori e al componente del Garante Agostino Ghiglia; Ivana Nasti, vice segretario generale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Paolo Casalino, direttore generale per la politica industriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e Stefano Marzocchi, DPO dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Il confronto si è aperto anche al mondo della cultura e dello sport, con Nichi Vendola, politico, scrittore e poeta, intervenuto sul tema “Il futuro ha ancora bisogno di noi?”, e Ferdinando “Fefè” De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale italiana maschile di pallavolo, che ha affrontato l’impiego dell’intelligenza artificiale e della robotica in ambito sportivo.

A chiudere le quattro giornate, l’8 novembre al Teatro Tito Schipa di Gallipoli, è stato il processo ai sistemi di intelligenza artificiale, una simulazione giudiziaria ideata da Sarah Ungaro che ha affrontato con ironia il rapporto tra uomo e macchina. Sul banco degli imputati sono finiti i sistemi di IA, ma il verdetto li ha assolti, chiamando invece in causa la responsabilità degli esseri umani, troppo spesso pronti ad affidarsi agli algoritmi senza verificarne le risposte.

«Il festival è stato coralità, visione, approccio critico, networking coeso e anche amicizia. Un percorso iniziato il primo giorno, che i relatori hanno continuato a raccontare sui social anche a festival concluso», ha dichiarato Andrea Lisi, ideatore del festival e direttore del progetto DIGEAT.

PREMI DIGEAT 2026

Anche quest’anno sono stati assegnati i Premi DIGEAT 2026, riconoscimenti dedicati a personalità che, attraverso il proprio impegno professionale, culturale e sociale, contribuiscono a promuovere la conoscenza, l’innovazione e la centralità della persona. A riceverli Maria Antonietta Aiello, rettrice dell’Università del Salento; Mario Aprile, presidente di Confindustria Bari e BAT; Daniele Manni, docente e cofondatore di WeDo Academy; Antonella Celano, presidente di APMARR APS ETS; Morena Ragone, giurista esperta di intelligenza artificiale e trasformazione digitale; Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale italiana maschile di pallavolo; don Andrea Ciucci, cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita; Adriana Augenti, avvocata esperta in proprietà industriale e diritto della concorrenza, e Luisa Rizzo, studentessa e pilota di drone racing.

OBIETTIVO MAGNIFICA DIGITALITÀ

Il manifesto “Magnifica Digitalità”, che si ispira direttamente ai temi dell’umanesimo digitale e della custodia della dignità umana sollevati dalla celebre enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, si articola in 20 principi. Tra essi la centralità antropologica che richiama la necessità di governare le tecnologie come questioni sociali e politiche, oltre che economiche; il principio dei dati come bene comune pone l’attenzione sulla concentrazione delle risorse e del potere nelle grandi piattaforme; la sussidiarietà digitale difende l’autonomia delle persone e delle comunità, mentre la tutela della privacy riafferma il valore dei dati personali e della dignità umana; e la semplificazione amministrativa come modello di gestione del bene pubblico.

Tra i primi firmatari figurano alcuni dei protagonisti del Festival e altri se ne aggiungeranno perché il Manifesto verrà pubblicato on line e reso sottoscrivibile in modalità elettronica.

Il Manifesto in ogni caso non resterà soltanto una dichiarazione di principi. Nei prossimi mesi i relatori del Festival saranno coinvolti in gruppi di lavoro, ciascuno dedicato a uno dei 20 principi, per individuare linee d’azione concrete a livello nazionale. I contributi saranno raccolti in un Libro Bianco, destinato alla pubblicazione online e a diventare uno strumento di riferimento per i successivi appuntamenti di DIGEAT.

Tra gli obiettivi delineati dal Manifesto figura anche la costituzione di una Scuola di pensiero per un umanesimo digitale, promossa dal progetto editoriale DIGEAT, con l’intento di favorire lo sviluppo di professionalità interdisciplinari – giuristi, tecnologi, informatici, eticisti, umanisti, archivisti, manager e comunicatori – capaci di integrare competenze giuridiche e tecnologiche, consapevolezza etica e visione strategica. Un percorso da sviluppare attraverso attività di formazione, ricerca e divulgazione, con il coinvolgimento di università, istituzioni, professionisti e imprese.

DIGEAT 2027

Il progetto guarda intanto al 2027, quando DIGEAT Festival porterà il proprio marchio in diverse città italiane, attraverso conferenze tematiche organizzate con partner locali e dedicate a specifici aspetti della trasformazione digitale. Il percorso nazionale accompagnerà la manifestazione verso la terza edizione, in programma a Lecce dal 4 al 6 novembre 2027.

«Siamo molto soddisfatti di questa seconda edizione – dichiara Andrea Lisi, ideatore di DIGEAT Festival –. Abbiamo costruito un confronto aperto tra istituzioni, professionisti, imprese, mondo accademico e giovani, dando spazio a punti di vista diversi e anche a riflessioni scomode. È proprio questo lo spirito di DIGEAT: non subire la trasformazione digitale, ma comprenderla e contribuire a orientarla. Vogliamo dare continuità a questo percorso, trasformando il confronto di questi giorni in contenuti e proposte concrete. Porteremo questa esperienza sul territorio nazionale per diffondere una cultura digitale critica e consapevole, prima di tornare a Lecce, dove DIGEAT è nato, per continuare a interrogarci sul futuro e affrontare anche quelle verità scomode che spesso si preferisce evitare».

DIGEAT Festival è promosso da Digitalaw, con la collaborazione scientifica dello Studio Legale Lisi e di ANORC – Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Custodia di contenuti digitali.