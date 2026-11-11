Giovedì 12 novembre al Teatro Comunale di Nardò il teatrodanza di Zerogrammi 25º, primo appuntamento della rassegna Quarta Parete

NARDO‘ (Lecce) – Domani, giovedì 12 novembre, alle 21, sul palco del Teatro Comunale di Nardò (Le) arriva il teatrodanza di Stefano Mazzotta e Chiara Guglielmi, su musiche di Erik Satie, con Zerogrammi 25°, della storica compagnia Zerogrammi che, in occasione del suo venticinquennale, propone una riscrittura dell’opera prima del 2005.

Lo spettacolo arriva a Nardò per la 17esima Stagione Teatrale del Comunale di Nardò dopo l’anteprima del 29 ottobre a Torino. È il primo appuntamento di QUARTA PARETE, rassegna di TerramMare Teatro dedicata ai linguaggi contemporanei, in particolare quest’anno con focus su danza, teatro fisico, circo e lingua dei segni.

Due orsacchiotti di pezza e una Barbie con la testa attaccata con lo scotch per trastullarsi in un surreale Déjeuner sur l’Herbe che pare dipinto da Jacques Tati. Zerogrammi attraversa il linguaggio della danza contemporanea contaminandolo con elementi di teatro fisico, clown, mimo e immaginario cinematografico. Attraverso una scrittura scenica leggera e poetica, lo spettacolo invita lo spettatore a osservare il valore delle piccole cose, la fragilità dei gesti quotidiani e la possibilità del gioco come spazio di relazione e immaginazione.

La scena si costruisce a partire da oggetti semplici e riconoscibili – giocattoli, cappelli, piccoli dispositivi del quotidiano – trasformati attraverso il corpo e il movimento in paesaggi emotivi e surreali. La leggerezza diventa così una vera e propria pratica dello sguardo: un modo per attra- versare il mondo senza smettere di stupirsi.

Direzione tecnica di Tommaso Contu.

Quarta Parete: biglietto da 8 a 15 euro.

“Quarta Parete nasce dalla nostra curiosità per tutti i modi che abbiamo inventato per raccontarci e dal desiderio di scoprirne sempre di nuovi. Non tutto passa dalle parole: a volte basta un corpo che si muove, un gesto, una musica, un oggetto spostato nello spazio. Danza, teatro fisico, circo, mimo, clownerie e lingua dei segni diventano possibilità per accorciare le distanze. Abbiamo scelto storie lontane tra loro, di origini, partenze, assenze, memoria e libertà, insieme al gioco e all’ironia. Cerchiamo un teatro che non ci dia ragione, ma allarghi il nostro modo di guardare”. (Silvia Civilla, TerramMare Teatro)

La 17esima Stagione teatrale del Teatro Comunale di Nardò prosegue con l’appuntamento di sabato 14 novembre quando sul palco arriverà Giobbe Covatta con 70. Riassunto delle puntate precedenti, lo spettacolo con cui festeggia i 70 anni di vita e i 40 di carriera.

Il Teatro Comunale di Nardò è in via XX Settembre (centro storico).