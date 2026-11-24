LECCE – Due importanti manifestazioni, domani, 25 novembre, in piazza Sant’Oronzo, a Lecce, per celebrare la Giornata dei diritti dei bambini e la Giornata contro la violenza sulle donne.

Alle ore 9.30 prenderà il via, da Porta Napoli, la Marcia per i diritti dei bambini. Il corteo si snoderà lungo via Palmieri e lungo via Vittorio Emanuele, per giungere in piazza Sant’Oronzo tra le ore 10 e le ore 10.30. Qui il sindaco Adriana Poli Bortone, altre autorità cittadine e le referenti Unicef saluteranno le scolaresche che hanno aderito all’iniziativa (la celebrazione, ricadente il 22 novembre, è stata rinviata ad oggi a causa di concomitanti inziative sindacali, venerdì scorso).

Nel pomeriggio di domani, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Città di Lecce presenta la II edizione di “Oltre il Silenzio”, evento di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. L’appuntamento è per le ore 17, presso il Sedile.

L’iniziativa è stata organizzata dal sindaco, Adriana Poli Bortone, dalla consigliera comunale e presidente della commissione Pari Opportunità, Lara Cataldo, dal direttore del MUST, Fernando Bonocuore, con il sostegno dei Lions Club e Leo Club del territorio e dell’ Associazione Donne del Sud, di Soroptimist International e della Scuola di danza Live Dancing di Monteroni di Lecce.

Dopo i saluti delle autorità è previsto l’intervento della psicoterapeuta Tatiana Plevi sul tema del riconoscimento dei segnali di allarme della escalation della violenza che può portare al femminicidio.

Molti i momenti della serata, tra i quali l’intervento e le letture del poeta e scrittore Angelo De Pascalis, conosciuto come “Il poeta delle donne”. Con la sua sensibilità e la forza della sua poesia, De Pascalis darà voce alle storie delle donne vittime di violenza, trasformando il dolore in parole, memoria e consapevolezza. Un intervento di profondo spessore umano e culturale, che toccherà il cuore della piazza e di tutta la città.

Quindi, lo spettacolo di danza “L’Amore Rubato”, con la coreografia e messa in scena di Danilo Colonna insieme alla Scuola di Danza Live Dancing, della maestra Ylenia Attanasio.

Parteciperanno studenti del Liceo Classico Musicale “G. Palmieri”, di Lecce, con interventi di lettura di scritti (di prosa e poesia elaborati dai ragazzi stessi) sui temi del femminicidio, del body shaming all’interno della coppia, della violenza psicologica.

Ancora, la performance simbolica “Legami”, organizzata dall’Associazione Donne del Sud con la partecipazione di Pierandrea Baldassarre e Daria Larini; un’esibizione della cantautrice Carola Conte; la donazione, al Comune di Lecce, del dipinto “Oltre il Silenzio” da parte della pittrice Cecilia Omaggio.

In piazza saranno esposte le “Scarpe rosse giganti contro la violenza” – iniziativa realizzata in tandem con l’amministrazione comunale di Gallipoli – all’interno delle quali i cittadini potranno lasciare messaggi di solidarietà e speranza.

Inoltre, nell’atrio storico di Palazzo Carafa, da via Rubichi, è possibile ammirare l’opera del maestro Piero Coroneo, di Galatina, una rappresentazione altamente simbolica della violenza sulle donne.