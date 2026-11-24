LECCE CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CON “DONNE AL SICURO 2026”

Il 28 novembre un’iniziativa dedicata alla prevenzione della violenza, alla sicurezza personale e all’autodifesa femminile. L’evento, promosso dall’Associazione Professionale IPTS, si svolge con il patrocinio del Comune di Lecce, su iniziativa della Consigliera Fabiola De Giovanni e con il coinvolgimento dell’Assessore allo Sport Giancarlo Capoccia.

LECCE – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, Lecce ospiterà sabato 28 novembre una giornata di sensibilizzazione e formazione dedicata alla sicurezza femminile. L’appuntamento, inserito nel progetto nazionale “DONNE AL SICURO 2026”, si svolgerà dalle ore 10:00 alle 12:30 presso la Tensostruttura comunale.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Professionale IPTS, si terrà con il patrocinio del Comune di Lecce, su iniziativa della Consigliera Fabiola De Giovanni e con il coinvolgimento dell’Assessore allo Sport Giancarlo Capoccia.

L’obiettivo è trasformare un momento di sensibilizzazione in un’occasione concreta di formazione, offrendo alle partecipanti strumenti utili per riconoscere le situazioni di rischio, prevenire comportamenti aggressivi e acquisire maggiore consapevolezza delle proprie capacità di protezione.

Durante la mattinata, istruttori qualificati IPTS guideranno le partecipanti in un percorso teorico-pratico che affronterà diversi aspetti della sicurezza personale: dalla conoscenza delle forme di violenza al riconoscimento dei segnali di pericolo, dalla gestione della paura alle strategie di prevenzione, fino alle tecniche di antiaggressione e autodifesa.

Non soltanto tecniche fisiche, quindi, ma un approccio più ampio alla sicurezza, che parte dalla capacità di osservare l’ambiente, valutare i potenziali pericoli e adottare comportamenti adeguati per tutelare sé stesse.

«La sicurezza personale è una competenza che può essere acquisita attraverso la conoscenza, la formazione e la consapevolezza. Prevenire significa anche imparare a riconoscere tempestivamente le situazioni di rischio e sapere come comportarsi. È questo il messaggio che vogliamo trasmettere attraverso DONNE AL SICURO».

Il progetto nazionale DONNE AL SICURO 2026, ideato e promosso dall’Associazione Professionale IPTS, coinvolge numerose realtà territoriali italiane con l’obiettivo di diffondere una cultura della prevenzione e della sicurezza femminile, attraverso incontri gratuiti, attività formative e momenti di partecipazione.

La tappa di Lecce si inserisce in questo percorso e sottolinea il valore della collaborazione tra istituzioni e associazionismo nella promozione di iniziative rivolte alla comunità. Un impegno che richiede continuità e partecipazione, affinché la lotta alla violenza sulle donne non rimanga circoscritta alla ricorrenza del 25 novembre, ma diventi un obiettivo condiviso durante tutto l’anno.

INFORMAZIONI

DONNE AL SICURO 2026 – LECCE

• Data: 28 NOV 2026

• Orario: 10:00 – 12:30

• Sede: Tensostruttura comunale di Lecce

• Partecipazione: gratuita

Referente organizzativo: Istr. Danilo Inglese

WhatsApp: 328 618 6212

Associazione Professionale IPTS

www.ipts.it – info@ipts.it