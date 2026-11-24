GALLIPOLI (Lecce) – Si è tolto la vita impiccandosi nel garage di casa a 43 anni. Tragedia nella serata di ieri a Gallipoli. Il corpo dell’uomo, ormai privo di vita, è stato ritrovato dai familiari che hanno prontamente lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati il 118 e le forze di polizia ma all’arrivo dei soccortirori per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Le immediate indagini hanno prontamente escluso l’ipotesi di una morte violenta. Gli accertamenti hanno confermato il gesto estremo compiuto dal 43enne. La salma è stata già restituita ai familiari e nella giornata di domani si svolgeranno i funerali. Dolore e sconcerto nella comunità di Gallpoli per una morte così improvvisa maturata probabilmente per problemi personali.