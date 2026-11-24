CASARANO (Lecce) – Grazie alla consolidata collaborazione tra l’Unità Operativa Complessa di Urologia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, diretta dal prof. Vincenzo Pagliarulo, e l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Urologia dell’Ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano, diretta dal dott. Arturo Cavaliere, lo scorso 14 novembre quattro pazienti con vescica neurologica sono stati sottoposti a un trattamento mininvasivo mediante infiltrazione di tossina botulinica. I pazienti presentavano un’iperattività detrusoriale, caratterizzata da contrazioni involontarie del muscolo della vescica, che possono provocare urgenza urinaria e incontinenza.

Le procedure sono state eseguite dalla dott.ssa Rita De Mitri, dirigente medico dell’Urologia del “Vito Fazzi”, esperta in patologie funzionali urologiche, affiancata dal dott. Arturo Cavaliere e dalla sua équipe composta dai dottori Victor Hugo Tonelli, Roberto Puce, Marco Leone, Oreste Martella, dalla coordinatrice dott.ssa A. Florinda Coi, dal personale di reparto e dal personale del blocco operatorio.

Il trattamento prevede l’iniezione di tossina botulinica direttamente nella parete vescicale, attraverso una procedura cistoscopica eseguita in sala operatoria, con lieve sedazione e anestesia locale.

Tutti e quattro i pazienti sono stati dimessi il giorno successivo all’intervento, in ottime condizioni cliniche e senza complicanze, dopo una degenza complessiva di due giorni.

A partire da novembre, questi trattamenti vengono effettuati con cadenza mensile presso l’Urologia dell’Ospedale di Casarano, secondo una programmazione condivisa tra le due Unità Operative.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore esempio della proficua sinergia tra le due strutture di Urologia di ASL Lecce, con l’obiettivo di garantire ai pazienti risposte assistenziali sempre più tempestive, contribuire alla riduzione delle liste d’attesa e valorizzare al meglio le competenze professionali e le risorse disponibili.