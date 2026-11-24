Vernole – GRIDARE IL SILENZIO, IL 25 NOVEMBRE A SCUOLA PER DIRE BASTA ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

Martedì 25 novembre 2026 dalle ore 9.30 , presso la Scuola Secondaria di I grado in Via S.Anna , si terrà l’incontro “GRIDARE IL SILENZIO ” promosso dall’associazione Angeli di Quartiere in collaborazione con l ‘Istituto Comprensivo ” A.Diaz Vernole- Castrì.

Un incontro pensato per i ragazzi il cui filo conduttore è “Essere libere per essere felici”

Ada Scarcia Presidente di Angeli di Quartiere Dichiara : Portiamo avanti questo progetto perchè il silenzio è la prima forma di violenza e riteniamo che la scuola rappresenti un’istituzione essenziale per la formazione e l ‘educazione al rispetto e alla libertà di dire no di togliere le corazze e di essere libere nelle scelte.

Dopo i saluti istituzionali del Dirigente Prof Pantaleo Antonio Conte, del Sindaco di Vernole Mauro De Carlo e del Sinadco di Castrì Andrea De Pascali interverranno gli ospiti Roberta Braj giurista in diritti umani Maurizia Pierri docente di Unisalento, Ilaria Patella co-funder Azienda Toseo , e Diego De Giorgi coach Uefa C.