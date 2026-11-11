Assalto notturno al supermercato: usano una Fiat Panda come ariete ma le casse sono vuote

SALVE (Lecce) – Non si ferma la scia di colpi a spinta nel basso Salento. Nella notte il mirino della criminalità è finito sul supermercato “Simeg” di piazza Dante, a Salve, teatro di un blitz orchestrato con la tecnica dell’auto-ariete.

Intorno alle 4:00 i malviventi si sono lanciati contro l’ingresso della struttura a bordo di una Fiat Panda di colore bianco,sfondando la saracinesca e facendosi varco all’interno dei locali commerciale.

Una volta dentro l’esercizio, i malintenzionati hanno puntato ai registratori di cassa, forzandoli e danneggiandoli nel tentativo di recuperare il denaro contante. La mossa si è rivelata un buco nell’acqua: i cassetti erano infatti vuoti e la banda è stata costretta a fuggire a mani vuote, lasciandosi alle spalle soltanto i pesanti danni arrecati agli infissi e alle strutture, in corso di quantificazione. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Tricase.