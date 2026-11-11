Busta con proiettile all’ imprenditore Scupola: “Nessuno può impormi il silenzio”

LECCE – Un proiettile all’interno di una busta insieme ad una sua foto e un messaggio con l’invito a non andare in televisione e a non utilizzare più i social. È l’atto intimidatorio subito lo scorso 4 novembre dall’imprenditore leccese Francesco Scupola. La busta era posizionata sul lunotto dell’auto. L’imprenditore se ne è accorto mentre stava facendo benzina. Probabilmente chi l’ha messa ha agito mentre l’auto era parcheggiata sotto casa.

Scupola, impegnato da anni in progetti di antimafia sociale, ha presentato denuncia in Questura e poi ha raccontato l’episodio sui social. Il messaggio intimidatorio potrebbe fare riferimento ad una partecipazione dell’imprenditore lo scorso 8 ottobre ad una trasmissione dell’emittente televisiva Telerama.

In passato, era già stato destinatario di altre minacce messe in atto anche con colpi di pistola. Sulla sua pagina social, l’imprenditore ha pubblicato un lungo post nel quale spiega i motivi che lo hanno portato a rendere pubblico l’accaduto.

“Nessuno può impormi il silenzio – ha scritto – . Lo faccio perché ritengo che fatti di questa gravità non debbano rimanere confinati nel silenzio. Denunciare significa scegliere la legalità, e quella scelta non la rinnego “.