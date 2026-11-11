Grande Successo per la Play Tennis Padel di Trepuzzi : promozione in serie C

TREPUZZI (Lecce) – La Paly tennis & padel Caludio Cosimo di Trepuzzi del maestro Mino Leone , alla sua prima partecipazione al campionato di serie D di Padel ottiene la promozione al prossimo campionato di serie C.

Il Capitano, maestro Ettore d’Anna con suoi ragazzi hanno vinto il campionato di serie D ottenendo il passaggio alla serie successiva.

Ottima prestazione della squadra: Ettore D’Anna, Danilo Gidiuli, Giorgio Greco, Angelo Giordano, Leonardo Tarantini, Giacomo Gloria, Manuel Petese, Luigi Perrone, Riccardo Longo, Michele Gaballo.

I ragazzi hanno trionfato nella finale del play off sconfiggendo gli amici del 3 Esse Foggia prima in trasferta a Foggia per poi coronare la vittoria in casa domenica 8 novembre trascinati dal loro fantastico pubblico.

Grande successo quindi per il circolo trepuzzino , del presidente Mino Leone e del maestro Ettore D’Anna istruttore presso il suddetto circolo.

Ottima vetrina per la comunità trepuzzina che vede crescere sempre più giovani e meno giovani in questa disciplina.

Il presidente Mino Leone esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto che è stato possibile perseguire anche grazie all’impegno costante di tutti i componenti della squadra e del costante supporto degli sponsor che hanno creduto e investito in questo progetto che seguirà l’anno prossimo nel campionato di serie C