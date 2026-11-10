Inclusione, il 12 novembre il confronto promosso dal CUG

LECCE – Istituzioni, magistratura, scuola, Chiesa e università allo stesso tavolo per discutere di inclusione. Giovedì 12 novembre, alle ore 11.15, l’aula A7 dell’edificio Studium 6 (via di Valesio, Lecce) ospiterà “L’inclusione come responsabilità istituzionale e collettiva”, il seminario promosso dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Università del Salento nell’ambito del ciclo “Le sfide dell’inclusione”.

Al confronto parteciperanno la rettrice dell’Università del Salento Maria Antonietta Aiello; il prefetto di Lecce Natalino Manno; il presidente della Corte d’Appello di Lecce Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone; don Antonio Coluccia, sacerdote fondatore dell’Opera Don Giustino per le persone emarginate; la presidente del CUG Irene Strazzeri; Stefania Pinnelli, delegata della rettrice all’Inclusione; Flavia Lecciso, delegata all’Inclusione del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo (DiSUS); Luigia Santoro, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Angelica Pirtoli” di Cursi, Bagnolo del Salento e Cannole; Maria Jole Quaranta, neolaureata UniSalento. Introdurrà e presiederà i lavori Sarah Siciliano, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi di UniSalento.

Il formato è quello del talk, che metterà in dialogo esperienze e saperi differenti: diritti e doveri, giustizia sociale e politiche pubbliche. Al centro, alcune domande: come rendere effettive le pari opportunità, quali condizioni consentono a ciascuna persona di partecipare alla vita collettiva, quale contributo possono dare le istituzioni, e ciascuno nella vita quotidiana, per contrastare esclusione e disuguaglianze. L’obiettivo è capire come tradurre l’inclusione in pratiche concrete, capaci di incidere sulla vita delle persone.

Il CUG invita a partecipare studentesse e studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo e tutta la cittadinanza: un’occasione per condividere interrogativi, ampliare le prospettive e rafforzare il legame tra Università e territorio, nella convinzione che una comunità più inclusiva si costruisca con il coinvolgimento di tutte e tutti.