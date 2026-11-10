La Puglia in Cina: parte da Shanghai la missione istituzionale per promuovere imprese, agroalimentare e turismo

La Puglia porta in Cina le sue eccellenze agroalimentari, il patrimonio enogastronomico, le imprese e la propria identità territoriale.

È partita il 9 novembre, da Shanghai, la missione istituzionale della Regione Puglia, con un programma di iniziative che ha nell’agroalimentare il primo protagonista e che proseguirà nei prossimi giorni a Guangzhou e Pechino attraverso appuntamenti dedicati alla promozione economica, turistica e culturale del territorio pugliese.

Una presenza articolata, che mette in campo competenze e strumenti diversi per presentare al mercato cinese un’immagine unitaria della Puglia e rafforzare le relazioni con istituzioni, imprese e operatori internazionali. La missione si sviluppa infatti lungo tre direttrici: Agricoltura, Sviluppo Economico e Turismo, in un percorso di collaborazione tra i rispettivi assessorati e con il coinvolgimento dell’ARET Pugliapromozione.

La strategia si inserisce nel quadro degli interventi integrati approvati con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1157/2026, che prevede il coordinamento delle attività di promozione tra Agricoltura, Sviluppo Economico e Turismo, con ARET Pugliapromozione, e l’istituzione di un Gruppo di Lavoro Interdipartimentale permanente. L’obiettivo è superare una promozione settoriale e valorizzare in maniera coordinata le risorse della regione, mettendo in relazione produzioni di qualità, opportunità di investimento, attrattività turistica e patrimonio culturale.

La prima tappa di questo percorso votato all’internazionalizzazione è Shanghai, dove la Regione Puglia partecipa alla 29ª edizione della Fiera internazionale Food and Hospitality China – FHC, in programma dal 10 al 12 novembre presso lo Shanghai New International Expo Centre. Una collettiva di dieci aziende pugliesi, coordinata dal Dipartimento Agricoltura in collaborazione con Unioncamere Puglia, per presentare le produzioni agroalimentari a buyer, importatori, distributori e operatori internazionali del settore agroalimentare. Tre giornate di incontri commerciali B2B, degustazioni e occasioni di networking per consolidare la presenza delle imprese regionali sul mercato cinese e sviluppare nuove relazioni con gli operatori locali.

Il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale ha curato questa prima fase della missione, con un programma dedicato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare pugliese. Attraverso le politiche regionali per i prodotti di qualità, il sostegno alle produzioni biologiche, la promozione dei regimi di qualità riconosciuti e le iniziative di educazione alimentare, la Regione lavora per rafforzare la conoscenza delle specialità locali e il legame tra produzioni, territorio e identità.

La presenza alla FHC sarà accompagnata da showcooking promozionali all’interno del Padiglione Italia, nello spazio dell’Agenzia ICE, con l’impiego di prodotti messi a disposizione dalle aziende partecipanti, in particolare olio extravergine di oliva e pasta di grano duro. Le dimostrazioni dal vivo e le degustazioni offriranno al pubblico internazionale un’esperienza diretta della cultura gastronomica pugliese e della qualità delle sue materie prime.

La partecipazione fieristica si inserisce inoltre nel programma della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo in Cina, che accompagnerà la presenza pugliese a Shanghai con una serie di appuntamenti promozionali e istituzionali. La missione si è aperta oggi con una serata di presentazione delle produzioni regionali al Fiama Bistrot by Senso, organizzata dalla Camera di Commercio Italiana a Shanghai, alla presenza della delegazione regionale, delle dieci aziende partecipanti e di rappresentanti della business community locale.

Domani, martedì 10 novembre, la Regione incontrerà la comunità pugliese residente a Shanghai in un appuntamento di networking organizzato insieme all’associazione “Apulian Way”, presso il ristorante Porto Matto. L’iniziativa punta a consolidare i rapporti con i professionisti e gli imprenditori pugliesi che vivono e lavorano in Cina, valorizzandone il ruolo nella costruzione di nuove relazioni economiche e territoriali.

Mercoledì 11 novembre le eccellenze regionali saranno protagoniste di due iniziative istituzionali promosse dal Consolato Generale d’Italia a Shanghai nell’ambito della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo: un pranzo al ristorante Bella Vita del Florentia Village e una cena ufficiale presso Bella Vita Bistrot. I menù valorizzeranno le produzioni pugliesi, dalla pasta all’olio extravergine di oliva, dai vini ai prodotti lattiero-caseari, con una particolare attenzione alle specialità di Caseificio Palazzo. Previsti anche uno spazio espositivo dedicato e la proiezione di contenuti audiovisivi promozionali.

La tappa di Shanghai proseguirà con le attività fieristiche dell’11 e 12 novembre e si concluderà venerdì 13 novembre con un incontro B2B al ristorante Da Marco, organizzato dalla Regione Puglia in coordinamento con SinoGlobal Investments Advisory. L’appuntamento sarà riservato a buyer e distributori cinesi selezionati, con l’obiettivo di favorire incontri mirati tra le imprese pugliesi e potenziali partner commerciali, consolidando i contatti avviati nel corso della manifestazione fieristica.

Dopo Shanghai, la missione proseguirà a Guangzhou (Canton), con le iniziative promosse dall’Assessorato allo Sviluppo Economico, finalizzate a rafforzare i rapporti con il sistema imprenditoriale cinese e a individuare nuove opportunità di collaborazione e investimento, con particolare riferimento ai settori bioeconomy ed healthcare.

La missione si concluderà a Pechino, dove saranno realizzate le attività dedicate alla promozione della destinazione e al rafforzamento delle relazioni istituzionali.

Due tappe che completano il percorso di promozione integrata avviato a Shanghai e che vedono lavorare in sinergia i settori regionali dell’Agricoltura, dello Sviluppo Economico e del Turismo, con il coinvolgimento di Pugliapromozione. Un’azione coordinata per presentare al mercato cinese non soltanto le eccellenze produttive pugliesi, ma anche l’offerta turistica, le opportunità di business e le potenzialità del sistema economico regionale.

La missione si concluderà con la partecipazione della delegazione a “Notte Italiana” in programma il 21 novembre 2026 a Pechino, cerimonia conclusiva degli appuntamenti organizzati in Cina in occasione della settimana della cucina italiana nel mondo.

La missione in Cina punta dunque a rafforzare le relazioni economiche e istituzionali, accompagnare le imprese regionali nei percorsi di internazionalizzazione e promuovere un’immagine integrata della Puglia. Fiere, incontri B2B, degustazioni, iniziative culturali e appuntamenti istituzionali diventano strumenti complementari di una strategia che mette insieme agricoltura, sviluppo economico e turismo per lo sviluppo di azioni coordinate e integrate.

Dall’olio extravergine di oliva alla pasta, dai vini alle produzioni lattiero-casearie, passando per le esperienze turistiche e le opportunità di investimento, la Puglia si presenta al mercato cinese con la qualità delle sue filiere, l’autenticità dei suoi prodotti e la forza della cultura mediterranea. Una presenza che punta a trasformare la promozione del territorio in nuove opportunità di collaborazione, scambi commerciali e relazioni durature.

Collettiva Aziende Puglia

1. PAPARELLA SALVATORE E FRANCESCO SRL

di Barletta (Barletta Andria Trani)

Cosa produce: olio extravergine d’oliva italiano e condimenti a base d’olio

extravergine d’oliva italiano

2. CEREAL KING SRL

di Barletta (Barletta Andria Trani)

Cosa produce: prodotti da forno

3. OLEARIA CLEMENTE SRL

di Manfredonia (Foggia)

Cosa produce: olio extra vergine di oliva

4. BIO ORTO SOC COOP AGR

di Apricena (Foggia)

Cosa produce: olio evo e conserve alimentari

5. CANNONE INDUSTRIE ALIMENTARI GLI ANTIPASTI

di Cerignola (Foggia)

Cosa produce: produzione di conserve vegetali in olio e al naturale

6. TOTEM FOOD S.R.L.

di Acquaviva delle Fonti (Bari)

Cosa produce: prodotti lattiero-caseari surgelati

7. CASILLO S.P.A.

di Corato (Bari)

Cosa produce: farine e semole per pizzeria e pasta

8. BUFALA DOLCE NERA S.R.L

di Altamura (Bari)

Cosa produce: prodotti lattiero caseari 100% latte di bufala, birra artigianale

prodotta con aggiunta di siero di latte di bufala

9. CASEIFICIO PALAZZO SPA

di Putignano (Bari)

Cosa produce: formaggi a pasta filata freschi e stagionati

10. F. DIVELLA S.p.A.

di Rutigliano (Bari)

Cosa produce: pasta di semola di grano duro, biscotti, farine di grano tenero,

semola di grano duro